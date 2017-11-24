İ L A N

T.C. ANKARA 11. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2017/7 Tereke

Davacı Aynur Yılmaz tarafından, Mahkememizin yukarıda yazılı esas sayılı dosyasında; Rize Pazar/Rize, Akbucak , Cilt No:10, Hane No:2, BSN:20’de nüfusa kayıtlı bulunan Ömer ve Hatice’den olma, 30761274280 TC kimlik nolu 06/01/1948 doğumlu olup 24/01/2015 tarihinde vefat eden müteveffa FUAT YILMAZ’ın mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından Ankara 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2015/847 Esas, 2015/1178 Karar sayılı dosyası ile reddedildiğinden, terekesinin iflas hükümlerine göre tasfiyesi talep edilmiştir.

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Bu itibarla; TMK.'nun 620, 621 ve 634. maddeleri gereğince; murisin mali durumu hakkında bilgi sahibi olan herkesin, mirasçılarının ve muristen alacaklı olanların ve murise borcu bulunanların (kefalet sebebiyle alacaklı ve borçlu olanlar dahil), ikinci ilanın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde; Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasına başvurarak murisin mal varlığı hakkında bilgi vermeleri, alacaklı ve borçluların alacak ve borçlarını belgeleriyle birlikte dosyaya bildirmeleri, karşılığında kendilerine makbuz verilebileceği, haklı bir sebep olmaksızın bilgi vermeyenler veya yanlış ya da eksik bilgi verenlerin bundan doğacak zararları mirasçılara vasiyet alacaklılarına veya üçüncü kişilere tazminle yükümlü olacakları, süresi içinde alacaklarını bildirip deftere yazdırmayan alacaklıların, TMK. 629. Maddesi gereği terekeden hak talep edemeyecekleri ilgililere ilanen duyurulur.

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