İETT Genel Müdürü görevden alındı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Mevlüt Uysal'ın, İETT Genel Müdürü Arif Emecen'i görevden aldığı öğrenildi.
Emecen, 2016'da İETT Genel Müdürü olarak atanmıştı.
Arif Emecen kimdir?
15.02.1964 yılında Çankırı’da doğdu. Arif Emecen, Fırat Üniversitesi Elektrik Mühendisliği'nden mezun oldu. 1986-1995 yılları arasında TEDAŞ, 1995-2000 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2000-2005 yılları arasında İstanbul Büyükşehir, 2005-2014 yılları arasında Kayseri Büyükşehir Belediyesinde çalıştı.
Arif Emecen, 2014-2016 yılları arasında Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği yaptı. Mayıs 2016'da İETT Genel Müdürü olarak atandı.