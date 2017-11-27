İLAN T.C. AFYONKARAHİSAR

2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2017/8 Tereke

AFYONKARAHİSAR ili MERKEZ ilçesi BARBAROS mah/köy 34 Cilt, 191 Aile sıra no, 3 sırada nüfusa kayıtlı Mehmet ve İsmte'den olma 15/08/1977 doğumlu ve 24/08/2016 tarihinde vefat eden muris OSMAN TOPGÜME'nun terekesinin tasfiyesi talep edilmiş olmakla;

Muris Osman Topgüme'nin alacaklılarıda dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte Hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.

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