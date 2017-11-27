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T.C. BOLU 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2017/286 Esas

DAVACI : MALİYE BAKANLIĞI

DAVALI : ARC ÖZEL SPOR EĞİTİMİNŞ.GIDA HAYV.TURİZMSAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.-Karaçayır Murat Canbaş Caddesi Merkez/ BOLU

Davacı Maliye Bakanlığı tarafından aleyhinize açılan Alacak (Kira Alacağı) davasında aleyhinize Bolu ili Merkez Kılıçarslan mah. bulunan mülkiyeti Hazineye ait 824 ada 1 parsel nolu taşınmazın açık spor alanı olarak 22/11/2010 tarihinde kiralandığı, kira süresinin 21/11/2015 tarihinde son bulduğu 64,641,72 TL alacağın 06/02/2017 tarihinden itibaren işlelecek yasal faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesini talep etmiş olmakla;

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Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize davetiye çıkarılmış olup, bildirilen adrese tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 14/03/2018 günü saat: 09:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, gelmediğiniz takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı, ilan tarihinden itibaren 7 GÜN sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

Basın:708373 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de