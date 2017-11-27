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BİNGÖL DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN :

SATIŞI YAPILACAK OLAN TAŞINMAZLAR

S. N. MAH. / KÖYÜ MEVKİİ ADA PARSEL YÜZÖL.M2 HİSSE DURUMU İMAR DURUMU CİNSİ Taşınmaz Bedeli TL. Levazım (Yapı) Bedeli TL. Tah. Satış Bedeli TL Geçici Teminatı TL İHALE

Tarihi Saati

1 Büyüktekören Köyü - - 408 70.700,68 Tam İmarsız Ham Toprak 1.096.000,00 - 1.096.000,00 328.800,00 20.12.2017 10;15

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1-) İlimiz, Merkez İlçe Mahalleleri ile bağlı köylerde bulunan ve yukarıda nitelikleri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait 1 (Bir) adet taşınmazın satışı ihalesi yapılacaktır.

2-) İhale, Saray Mahallesi Hastane caddesi üzerinde bulunan Defterdarlık Hizmet Binasının 3 üncü katında bulunan ihale salonunda toplanacak komisyon eliyle, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 nci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

3-) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

- Geçici teminatını gösterir belgeyi, (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları veya Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri), Bankalardan alınan Teminat Mektuplarına ait teyid yazısı,

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- Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,

- Tebligat için Türkiye'deki adreslerini gösterir belgeyi,

- Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk tüzel kişilerinin idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği veya benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini ve vekaletnameyi,

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4-) İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Bingöl Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir.

5-) İadeli taahhütlü posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37'nci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya Komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

6-) Taşınmazların satış ihaleleri sonrasında her hangi bir vergi, resim ve harç alınmayacaktır. Satış tutarı 4706 Sayılı Kanunnun 5 inci maddesine göre Maliye Bakanlığınca belirlenen bedelin üstünde kalması halinde 2 (iki) yıla kadar alıcının belirleyeceği sayıda taksitlendirme yapılacaktır. Taşınmaz ihale bedelinden 1/4 oranında peşinat alındıktan sonra kalan kısmına kanunu faiz uygulanacak şekilde en fazla 8 eşit taksitle ödenebilir. Satılan taşınmaz mallar 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır.

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7-) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8-) İhaleye İlişkin ilan www.milliemlak.gov.tr ile www. bingoldefterdarligi.gov.tr.internet sitesinde yayımlanmaktadır.

İlan Olunur.

Basın:707252 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de