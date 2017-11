İnternetten hastane randevusu almak çok kolay

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından Sağlıkta Dönüşüm kapsamında 2010 yılında Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) hayata geçirildi. Yine aynı yıl randevu kanallarından ilki olan ALO182 çağrı merkezi Erzurum ve Kayseri de faaliyete başladı. 2011 yılında, MHRS Web Portal da hizmete dahil edilerek internetten randevu alma süreci de başladı. 2012 yılında, MHRS İstanbul ilinin de dahil edilmesiyle birlikte tüm Türkiye kapsamında hizmet vermeye başladı.

5 yıldır, sorunsuz süren sistem vatandaşlara büyük kolaylık sağlayan sistem hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her konuşmasında, "Muayene sırası almak için gece yarısı kuyruğa girmek gerekiyordu. Doktor bulsan ilaç, ilaç bulsan alacak para yoktu. Bu ülke hastaların tedavi ücretlerini ödeyemediği için hastaların hastanelerde rehin kaldığı dönemi yaşadı. Sağlıkta dönüşüm programını uygulamaya koyduk. Hastane kuyruklarında sürünen, ilaç bulamayan vatandaşlarımıza her hastaneyi, her eczaneyi açtık. Şimdi milletimiz en modern hastanelere, ucuz ilaca kolayca ulaşıyor" diyor.

Şimdi MHRS hakkındaki bilgilere göz atalım..

MHRS ( Merkezi Randevu Sistemi), Sağlık Bakanlığı’nın başlattığı kolay randevu alma sistemidir. MHRS ile telefon ya da internet üzerinden hastane ve aile hekiminden randevu alabilirsiniz.

MHRS Randevu Sisteminden Hastane Randevusu Nasıl Alınır?

MHRS Merkezi Hekim Randevu Sistemi ilk kez giriş yapılırken her vatandaş için ayrı bir hesap açılır. Bunun için ilgili yönlendirme adımları takip edilir. Hesap açıldıktan sonra "Randevu Al" butonunu kullanarak T.C. kimlik numarası ve belirlenen şifre ile giriş yapılır. İstenilen hastane, poliklinik ve hekim tercihi yapılarak randevu alınır. MHRS üzerinden hastane randevusu almak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

MHRS'nin ana sayfa görünümü

MHRS Üzerinden Aile Hekimine Nasıl Randevu Alınır?

Sisteme giriş yaptıktan sonra sayfanın aşağısında Aile Hekimine Randevu Al butonuna tıklayarak saat ve günlerden size uygun olanı seçebilirsiniz. Ardından çıkacak sayfada yer alan bilgiler doğruysa randevunuzu kaydedebilirsiniz.

MHRS'den bu şekilde randevu alabilir veya Üye Ol butonundan üyelik gerçekleştirebilirsiniz.

ALO 182 ile Doktor Randevusu Nasıl Alınır?

Ev, iş, ankesör ve cep telefonlarından ALO 182 aranır. Çağrıyı karşılayan operatöre hastanın T.C. Kimlik Numarası verilir. Randevu talep edilen hastane, poliklinik ve varsa hekim tercihleri operatöre bildirilir. Operatör uygun tarih ve saat dilimlerini vatandaşa bildirir. Vatandaş seçimini yaparak randevusunu alır.

MHRS Randevu İptali Nasıl Olur?

MHRS üzerinden aldığınız randevunuzu randevu saatinden 15 dakika öncesine kadar iptal etme imkanınız vardır. Sisteme şifrenizle giriş yaptıktan sonra sağ tarafta bulunan Randevu Geçmişi bölümüne tıklayınız. Buradan iptal etmek istediğiniz randevunun sağ tarafında bulunan "İptal Et" butonuna tıklayarak randevunuzu iptal edebilirsiniz.

MHRS'den En Erken Ne Zamana Randevu Alabilirim?

Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastaneler ve ağız ve diş sağlığı merkezlerine sabah saat 07:00'ye kadar aynı gün içerisine, 07:00'den sonra ise en erken 1, en geç 15 gün sonrasına randevu oluşturabilirsiniz.

Aile hekimlerinden de aynı güne (en erken yarım saat sonrasına) , en geç 15 gün sonrasına randevu alınabilmektedir

MHRS AB TARAFINDAN KABUL GÖRDÜ

Türkiye'de uygulanan MHRS, AB''nin kabul ettiği 20 temel kamu hizmetlerinden biri. MHRS; kamu hastanelerinde ve bağlı sağlık kurumlarında dağınık halde uygulanan randevu sistemlerini merkezileştirmişti. Aynı zamanda kamu hastanelerinin randevu sistemlerini bir merkezden yöneten dünyadaki ilk ve tek sistem olma iddiasını taşır.

MHRS; Alo 182 Çağrı merkezi üzerinden, internetten, mobil uygulamalardan hastanelerimizden ve aile hekimlerimizden vatandaşlara %99,6 erişilebilirlik seviyesinde hizmet verebilir. MHRS; randevu sisteminden toplanan verileri ile yeni sağlık politikalarının gelişmesine katkıda bulunur.

MHRS RANDEVU SİSTEMİNDE KISITLAMA VAR MI?

MHRS'de randevu süresi her poliklinik ve hekime bağlı olarak, en az 10, en fazla 60 dk'ya kadar farklılık gösterebilmektedir. Tedavi süresinin planlanması hastane yönetimindedir.

Mobil Cihazlarda MHRS Uygulaması Var mı?

"MHRS Mobil" uygulaması, Android, IOS ve Windows işletim sistemlerine sahip akıllı cihazlarda (telefon, tablet) kullanılmaktadır. "MHRS Mobil"i cihazınızın kullandığı uygulama marketinden (App Store, Play Store vs.) ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Randevu Saatinden Ne kadar Önce Hastanede Bulunmam Gerekiyor?

Hastane kayıt işlemlerinizin yapılabilmesi için randevunuzdan en az 15 dakika önce hasta kayıt birimine başvurmanız gerekmektedir.

Unutulan ya da Gidilemeyen Randevuda Ne Gibi İşlem Yapılır?

Herhangi bir nedenle almış olduğunuz randevunuza gidememeniz durumunda muayene katkı payı ödemezsiniz. Başka vatandaşlarımızın muayene haklarına engel olmamak adına lütfen gidemeyeceğiniz randevularınızı iptal ediniz. Randevu iptal işlemi randevudan 60 dakika öncesine kadar yapılabilmektedir.