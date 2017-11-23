İş yapana 1.5 milyon lira destek

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, KOSGEB aracılığı ile işbirliği-güçbirliği projelerine 300 bin TL geri ödemesiz, 700 bin TL geri ödemeli olmak üzere 1 milyon TL, orta-yüksek ve yüksek teknoloji alanlarındaki ortak imalata yönelik projelere de 300 bin TL geri ödemesiz, 1 milyon 200 bin TL geri ödemeli olmak üzere 1 milyon 500 bin TL destek verildiğini belirtti.

Programdan faydalanmak üzere en az 5 işletmenin bir araya gelmesi şartının bulunduğunu ifade eden Bakan Özlü, projelerin orta-yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında ortak imalata yönelik gerçekleştirilecek olması durumunda en az 3 işletmenin bir araya gelmesinin yeterli olduğunu açıkladı.

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Program kapsamında alınacak yerli malı makine ve teçhizatın yüzde 15 oranında daha fazla destekleneceğini belirten Özlü, bu program vasıtasıyla 2017 Ekim ayı itibariyle 31 işletici kuruluşa 8,5 milyon TL’den fazla destek sağlandığını, 2010 yılından bugüne kadar toplamda 246 işletici kuruluşa yaklaşık 82 milyon TL tutarında destek sağlandığını söyledi.

KOSGEB NEDİR?

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türkiye'deki küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomideki rolünü ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini artırmak ve sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla kurulmuş kamu kurumudur.

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EKONOMİ İş kurana faizsiz kredi

KOSGEB KREDİSİ NASIL ALINIR?

İşe yeni başlayacak girişimcilere destek olmak amacıyla kurum kredi sağlıyor. Ancak bu krediyi alabilmenin belli şartları bulunuyor. Bir işletme açmak ve hayallerinizi gerçekleştirmeye karar verdiyseniz; siz de KOSGEB kredisine başvurabilirsiniz. Kurumun girişimci desteği kredisini kullanabilmek için yapmanız gerekenler şunlardır:

Kuruma ait Girişimcilik eğitimini tamamlamanız ve sertifikanızı almış olmalısınız.

Sertifikanızı almanızın ardından şirket kurma işlemini tamamlamanız gerekmektedir. Yalnız sertifika olmadan kurulan şirketler destek kapsamında değildir bilmelisiniz.

Kurduğunuz şirket ortaklı bir şirketse; hissenizin en az %30 olması gerekir.

Erkek girişimcilere %60 oranında destek verilirken; kadın girişimcilere verilen desteğin oranı %70’tir.

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Şirket için yaptığınız her harcamanın gider olduğunu belirtecek faturalarını kesinlikle alın ve saklayın. KOSGEB bu faturalar üzerinden destek oranını belirleyecektir ama bedellere KDV dâhil olmayacaktır. Yani önce siz harcamalarınızı yapacaksınız ardından bu harcamaları fatura ile ibraz edeceksiniz ve kurum size belirleyeceği oranda 2-3 ay gibi kısa bir sürede destek verecektir.

Şirkete alınan malzemelerden demirbaş olanlarını 3 yıl boyunca kesinlikle satamazsınız.

EKONOMİ KOSGEB'den 'torpil' iddialarına yanıt

KOSGEB'E NASIL BAŞVURULUR?

Kurumun vereceği desteklerden faydalanmak için uygulamanız gereken çok basit birkaç adım bulunmaktadır. Bunlar;

Kurum Veri Tabanına Kayıt: Kuruma ait web sitesine girerek Kayıt İşlemleri bölümünden kaydınızı tamamlamalısınız.

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KOBİ Beyannamesi: İşletmenin KOBİ niteliğinde olup olmadığının belirlenebilmesi için bu beyannamenin doldurulması gerekir.

Beyanname Kontrolü: Doldurulan beyanname, KOSGEB kurumuna ait uzmanlarca kontrol edilir ve netice ile ilgili olarak size geri dönüş yapılır.

Desteklere Başvurmak: Aklınızdaki planlara uygun desteklere KOSGEB uzmanları ile bir görüşme yaparak başvurabilirsiniz.