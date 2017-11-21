İSEDAK toplantısına işbirliği ivme katacak

Etkinliğe, 57 üye ülke heyetlerinin yanı sıra ilgili İİT kuruluşları ve uluslararası kuruluşlardan temsilciler katılıyor.

Etkinliğe, 57 üye ülke heyetlerinin yanı sıra ilgili İİT kuruluşları ve uluslararası kuruluşlardan temsilciler katılıyor. Erdoğan’ın 22 Kasım’da açılış oturumunu yöneteceği toplantıda üye ülkeler bakanlar düzeyinde temsil edilecek.

ALTIN BORSASI KURULUYOR

İİT üyesi ülkeler arasında “Altın Borsası ve Gayrimenkul Kıymetler Borsası” kurulması önerisi, üye ülkeler arasında kabul gördü ve bu kapsamda çalışmalar devam ediyor. İslam ülkelerine alternatif yatırım imkanı sunacak bu iki projenin, finansal işbirliğinin derinleşmesine katkı sağlayacağı dile getiriliyor.

İSLAM ÜLKELERİ TAHKİM MERKEZİ

Yine Erdoğan’ın 13. İslam Zirvesi’ndeki konuşmasında ifade ettiği İİT Tahkim Merkezi kurulması önerisi de hayata geçirilecek. İİT üyesi ülkeler arasında hem ticari hem de yatırım uyuşmazlıklarının çözümlenebileceği bir platform olarak merkezin kurulması çalışmaları, TOBB öncülüğünde sürdürülüyor.