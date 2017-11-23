İSPARK 24 Kasım’da öğretmenlere ücretsiz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın talimatıyla İstanbul genelinde yaklaşık 500 noktada 95 bin kapasitesiyle hizmet veren İSPARK otoparkları 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde tüm öğretmenlere ücretsiz hizmet verecek.
- Ülkemizin geleceğini hazırlayan gençlerin yetişmesinde büyük emek harcayan, önemli görevler üstlenen ve her gün hatırlanması gereken öğretmenlerimizin bu özel gününü kutladığını belirten İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal "Bu anlamlı ve özel güne katkı sağlamak amacıyla İSPARK’a ait tüm otoparkları öğretmenlerimiz ücretsiz kullanabilecek" dedi.
24 Kasım Öğretmenler Günü’nde öğretmenlerimiz İSPARK’a ait açık katlı ve yol üstü otoparkları hiçbir ücret ödemeden kart göstererek kullanabilecekler.