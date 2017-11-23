24 Kasım Öğretmenler Günü'nde İSPARK ücretsiz İSPARK 24 Kasım’da öğretmenlere ücretsiz İstanbul Büyükşehir Belediyesi her zaman olduğu gibi öğretmenlerimizi unutmadı. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde öğretmenlerimiz İSPARK’a ait açık katlı ve yol üstü otoparkları hiçbir ücret ödemeden kart göstererek kullanabilecekler.

Haber Merkezi 23 Kasım 2017, 15:38 Diğer