İşte günün altın fiyatları

Altın yatırım için en güvenilir liman. Pek çok kişi yatırımını altından yana kullanırken, haftanın ilk gününde altın rakamları ne oldu? Aşağıdaki tabloda da görülebileceği gibi en merak edilen çeyrek altının alış fiyatı 261,79 lirayken, satışı 268,34 lira oldu. Gram altın ise 163,65 liradan alınırken, 163,67 liradan satılıyor. Düğünü olup da bilezik almak isteyenler için de 22 ayar bilezik fiyatı 148,20 liradan başlarken, 149,90 liradan satılıyor.

ALTIN İLERLEYEN GÜNLERDE NE OLACAK?

Uzmanlar, altının gram fiyatının 162,80-164,20 lira aralığına sıkıştığını ve 165 lira seviyesini test etme isteği içinde olduğunu belirtti.

Gram altının yatırımcısında yaklaşık 11 ayda yüzde yüzde 25 kazandırdığına ve bu seviyeyle yükselişlerini tamamlamış olabileceğine işaret eden uzmanlar, "Bugün altının gram fiyatının 162,90-163,90 lira aralığında işlemler gerçekleştirmesini bekliyoruz. Sakin bir seyirde açılış yapan altının ons fiyatında bu hafta 1.270 dolar seviyesini destek, 1.290 dolar seviyesini direnç seviyesi olarak takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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ALTIN NEDEN DEĞERLİ?

Altının geleneksel değerinin oluşmasında, az bulunmasından veya zor elde edilmesinden ziyade tabiatta katıksız, saf halde bulunması, dövülerek biçimlendirilebilmesi, havadan ve sudan etkilenmemesi, yani paslanmaması, kararmaması ve donuklaşmaması etkilidir. Bu sayede altın tarih boyunca çok güvenilir bir değer ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Tüm bunların dışında altını altın yapan diğer önemli özellikler olarak, sadece klorik ve nitrik asit karışımında (halk arasında altın suyu olarak bilinen) erimesi ve bunun dışında hiçbir asitten etkilenmemesi, kendi hacmindeki sudan 19 kere daha ağır olmasına rağmen çok yumuşak olduğundan kolayca işlenebilir ve inceltilebilir olması gösterilebilir.

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SAHTE ALTIN NASIL ANLAŞILIR?

Altın ya da altın mücevher alanların aklına sıkça takılır bu soru: Sahte altın nasıl anlaşılır? Altının sahte mi yoksa gerçek mi olduğunu anlamanın pek çok farklı yolu var. Aldığınız altının gerçek olup olmadığını anlamanıza yarayacak ipuçlarını sizin için derledik.

Mıknatıs Yöntemi

Altın madeni tek başına işlenemediği için farklı madenlerle karıştırılarak ticaret metası haline gelir. Altının saflığı da, kullanılan malzemedeki altın yoğunluğunu ifade etmek için oluşturulmuştur. Altın madeni manyetik olmayan bir madendir bu nedenle mıknatıs tarafından çekilmez. Mıknatısa tuttuğunuz altın, mıknatısla etkileşime giriyorsa gerçek olmayabilir.

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Damga Yöntemi

Altının üzerinde yer alan damgaya bakmak da altının gerçek olup olmadığını anlama yöntemlerinden biri. Altın ürünün herhangi bir noktasında çok küçük olsa da marka patent damgası, üretici sertifakası ve ayar damgası gibi bilgiler bulunur. Nadiren de olsa marka patent damgası bulunmayabilir ancak ayar damgası mutlaka bulunmak zorundadır. Bu damgalar yoksa altın sahte olabilir.

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Fiyat

Altın veya altın takılar için sunulan uygun fiyatlar tüketici için cazip olsa da almaya çalıştığınız altının fiyatı size ucuz geldiyse almak istediğiniz altın sahte olabilir. Altının fiyatı piyasa genelinde aynıdır. Herhangi bir satıcı bu fiyattan daha düşüğe satmaya çalışıyorsa güvenmemenizi tavsiye ederiz.

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Isırma Yöntemi

Filmlerde sıkça gördüğümüz bir yöntemdir ısırma yöntemi. Altın, yumuşak bir madendir. Kolayca şekil alabilir. Pek sağlıklı ve satıcılar tarafından sevilen bir yöntem olmasa da altına dişinizle baskı oluşturduğunuz zaman dişinizin izi çıkıyorsa o altın gerçektir. Bunun dışında kullanılan geleneksel yöntemlerden biri de ses yöntemidir. Altını sert bir zemine attığınızda altın tok bir ses çıkartıyorsa gerçek olma ihtimali yüksektir. Sahte altınlar böyle durumlarda daha cılız bir ses çıkarır.

27 Kasım çeyrek altın fiyatları