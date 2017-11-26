Kabinede iki farklı 'çiğ köfte' görüşü

Kasım başında Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün, Adıyaman çiğköftesinin coğrafi işaretle tescillenmesiyle ilgili süreçte sona gelindiğini duyurması üzerine önce Şanlıurfa, ardından Elazığ’dan itirazlar gelmişti. Adıyamanlılar ise Türkiye’deki çiğköfte sektörünün yüzde 99’unun Adıyamanlıların elinde olduğunu savunmuştu.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba da tartışmaya katıldı. Hürriyet'te yer alan habere göre asıl çiğköftenin Şanlıurfa’ya ait olduğunu anlatan Fakıbaba, tescil işleminin de, yıllar önce yapıldığını anımsattı.

Fakıbaba, şunları söyledi: “Gerçek çiğköfte Urfa’nındır. Çiğköftenin yeri de Urfa’dır. Herkes çiğköfte yapar, ama Urfalılar gerçek çiğköfte yapar. Adıyamanlılar da kabul eder bunu. Bizim çiğ köftemiz tescillidir. Ama Urfalılar olarak çok da sahip çıkamıyoruz. Bu bizim en büyük eksiğimiz. Öyle bakarsanız Ankara’da da çiğköfte yapılıyor. Önemli olan en iyi ve en gerçek çiğköfteyi kimin yaptığıdır. Ben eskiden çok yapardım. Artık eşim yapar ben de yerim, çok da severim.”

REKLAM

EKONOMİ Çiğ köftede tescil tartışması devam ediyor

EKONOMİ Çiği 15 pişmişi 50 TL