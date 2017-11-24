Kapasite kullanım oranı kasımda arttı

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, kasım ayında bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 79,9 düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, kasım ayında imalat sanayisinde faaliyet gösteren 2 bin 625 iş yerine "İktisadi Yönelim Anketi" formu gönderilirken, 2 bin 102 katılımcıdan yanıt alındı.Tüm katılımcıların yanıtları ağırlıklı olarak toplulaştırıldı.

Buna göre, kasım ayında imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 79,9 seviyesinde gerçekleşti.

İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 79,5 seviyesine çıktı.

Kasım ayında mal gruplarına göre kapasite kullanım oranları değerlendirildiğinde, gıda ve içecekler, dayanıksız tüketim malları, yatırım malları ve ara mallarında artış, dayanıklı tüketim mallarında azalış gözlendi.

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