Karsan, dünyanın lider premium otomobil ve motosiklet markalarından biri olan BMW ile elektrikli motorlu araçlar için tedarik anlaşması yaptı. Anlaşmanın ilk ürünü olan Karsan Jest Electric, BMW teknolojisi ile birleşerek elektriklendi. BMW’nin elektrikli motoru ve bataryasıyla sürüş güvenliği, dayanıklılık ve performans avantajı sağlayan Karsan Jest Electric ilk testler sonucunda 180 kilometrelik menzil ve 18 saatlik çalışma süresine ulaşma başarısı gösterdi. Karsan’ın bu hamlesi yerli otomobil projesinde yer alan Kıraça Holding’in bilgi birikiminden faydalanması olarak yorumlanırken, Karsan CEO’su Okan Baş’ın başka projelerde kullanılabileceğine yönelik açıklaması ise milli projeye göz kırptığına işaret etti.

KARSAN ANLAŞMAYLA DAHA DA GÜÇLENECEK

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Karsan CEO’su Okan Baş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Karsan Jest Electric, BMW’nin 94 amper saat (Ah) veya 33 kilowatt saat (kWh) kapasiteli yüksek voltajlı lityum iyon piller tarafından besleniyor. Gerçekleştirmiş olduğu 100 bin adetlik BMW i3 satışıyla (sınıfında dünyanın en çok satan elektrikli otomobili) alanında dünyanın lider premium otomobil üreticisi olan BMW Grubu ile yapılan tedarik anlaşması Karsan’ı daha da güçlendirmek adına atılmış çok önemli bir adım” şeklinde konuştu.

KARSAN CEO'SU OKAN BAŞMİLLİ PROJEYE GÖZ KIRPTI

Karsan’ın işbirliklerine ve girişimlerine de dikkat çeken Baş, “Kendi ürünlerini sıfırdan tasarlayıp üreten ve pazara sunan yüzde 100 Türk markası olarak Avrupa’da ve ABD’de de önemli ihalelere giriyor, ticari araç alanında dünyaya çözümler sunmayı sürdürüyoruz. Duyurduğumuz anlaşmalar ve işbirlikleri ise dünya markası olma hedefimizde nasıl sağlam adımlarla ilerlediğimizi gösteriyor. BMW ile yaptığımız tedarik anlaşması da müşterilerimiz tarafından takdir ve talep edilen özelliklerimizi elektrikli versiyonumlarımızda da korumamıza ve hatta bir adım öteye taşımamıza olanak sağlamıştır. Karsan ve BMW arasındaki işbirliğinin ilerleyen günlerde yapılacak olan diğer projelerde de süreceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

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