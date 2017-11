Yerli et ne kadar? Yerli et kampanyası devam ediyor Kasaplardan 'yerli et al' kampanyası Marketlerde ithal ucuz et satılmasına karşın Türkiye Kasaplar Konfederasyonu tarafından başlatılan ’yerli et’ kampanyasına Kütahyalı kasaplarda katıldı.'1 kilo Sırbistan eti yerine 750 gram yerli et al, hem kasabına hem de çiftçine sahip çık' kampanyasına Kütahyalı kasaplardan tam destek geldi.

Haber Merkezi 24 Kasım 2017, 12:15 IHA