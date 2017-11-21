Kırmızı altının kilosu 40 bin lira

Anadolu’nun Hititlerle birlikte tanıdığı safranın üretiminin artırılması için son dönemde çalışmalar hızlandı. Kırmızı altın olarak adlandırılan safranın kilosu 40 bin lira. Bir dönüme ekilen buğday 600 lira kazandırırken, safran ise bir dönümden çıkan 500 gramı ile 20 bin liralık kazanç sağlıyor.

KALKINMAYA DESTEK

ABC deterjan, üretim tesislerinin bulunduğu Osmaniye Bahçe bölgesindeki kadınlara safran soğanı tedariği sağlayarak ve safran çiçeği ekimi eğitimi vererek safran yetiştirmelerini sağlıyor. Bu üretim modeli ile kadınlar hem meslek sahibi yapılıyor hem de yerel değerlere odaklanarak bölgesel kalkınmaya katkıda bulunuluyor. 22 kadın, aldıkları safran ekimi eğitimi sonrası safran bitkisi ekimine başladı. Proje altyapı çalışmalarına mart ayında başlandı. Bahçe Ziraat Odası Başkanlığı ile ortak yürütülen proje kapsamında Osmaniye bölgesi toprağının safran çiçeği yetiştirmek için son derece elverişli olduğu belirlendi.

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GELİR SAFRANA GİDECEK

5 bin metrekarelik bir alan da kadın çiftçilere safran yetiştirmeleri amacıyla tahsis edildi. Proje kapsamında 3 yıl sonunda Türkiye yıllık safran üretiminin yüzde 75 oranında arttırılması hedefleniyor. Söz konusu proje ile 3 yıl sonunda bölgedeki proje değerinin 950 bin lira olması bekleniyor. ABC Deterjan Genel Müdür Yardımcısı Eser Arıcı Kıroğlu, “Bu projeyi hayata geçirmekten büyük gurur duyuyoruz. ABC Ar-Ge laboratuarında geliştirilen yeni ABC Parfumia Safran: kırmızı altın konsantre yumuşatıcı satışlarından elde edilecek tüm kârın da bu KSS projesi kapsamında kullanılacak” dedi.