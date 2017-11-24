KOBİ için güç birliği

İşletmelerin ticaret ve ihracat kapasitesini artırmak için ticaret ve kalkınma örgütleri güçlerini birleştirdi. İstanbul'da üç ayrı uluslararası kuruluş, Uluslararası İslam Ticaret Finans Kurumu (ITFC), BM Kalkınma Programı (UNDP) ve Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC), Orta Asya'daki işletmelerin küresel pazarlara erişmesini desteklemek amacıyla bu bölgeye özel yeni bir ticari istihbarat eğitim programı başlattı. KOBİ'lerin ticaret akışlarındaki fırsatları anlamasını amaçlayan eğitim programının ayrıntıları dün paylaşıldı.

TÜRKİYE'NİN TECRÜBESİNİ PAYLAŞACAKLAR

Uluslararası İslam Ticaret Finans Kurumu CEO’su Hani Salem Sonbol, Türkiye'de 4 milyar dolarlık porföyleri olduğunu belirterek, KOBİ'lerin kalkınması için TOBB, Eximbank gibi diğer kuruluşlarla birçok ortak girişimleri olduğunu söyledi. Sonbol, "Türkiye'deki ofisimizi büyütüp daha çok hizmet vermek istiyoruz. Türk üreticilerle pamuk ile ilgili görüşmelerimiz oldu. Önemli bir ülke, önemli bir ortak. Özellikle ticaret alanında çok ileri gitti. Türkiye'nin bu tecrübelerini az gelişmiş ülkelerle paylaşmayı istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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7 ÜLKEDEN KATILIM

İstanbul’daki eğitim programının ilk fazına katılacak ülkeler: Afganistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan. ITC’nin Ticaret ve Pazar İstihbaratı bölümünün hazırladığı eğitim, TDK temsilcilerinin algılanan ihracat fırsatlarına yönelik taleplere yanıt verebilmesine yardımcı olmayı hedefliyor. Kurs, piyasalara girişin etkili bir biçimde planlanması için ITC araç ve metodolojileri ile ticari istihbaratın diğer unsurlarını entegre ediyor.