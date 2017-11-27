Koltuğu 18 yıl sonra bıraktı

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanlığını 1999 yani 18 yıldan bu yana sürdüren Başaran Ulusoy, yeni dönemde başkanlığa aday olmayacağını açıkladı. Ulusoy, adaylığından vazgeçtiğini, TÜRSAB’ın internet sitesinde yer alan bir açıklama ile duyurdu. Bu gelişme ile birlikte TÜRSAB Başkan adaylığı için Firuz Bağlıkaya’nın ismi öne çıktı. Ancak Genel Kurul’a kadar başka bir aday çıkıp çıkmayacağı henüz bilinmiyor.

GENEL KURUL ERTELENDİ

Aylardır devam eden TÜRSAB seçim maratonunda dün son dakika gelişmesi yaşandı. Seçime bir hafta kala, yapılan açıklamada, önümüzdeki hafta yapılması gereken genel kurulun, yönetim kurulu kararıyla ertelendiği duyuruldu. TÜRSAB Yönetim Kurulu, kararını "Sosyal medyada üyeler arasında meydana gelen yazışma trafiğine bağlı olarak ortamın gerginleştiğinin tespit edilmesi" gibi bir gerekçeye dayandırdı.

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SENARYO MU OYNANIYOR?

Açıklamada, genl kurulun 26 Kasım 2017 Pazar günü, çoğunluk bulunamadığı takdirde 2-3 Aralık 2017 tarihlerinde yapılacağı, ancak üyeler arasında kutuplaşmanın meydana gelmesi, dolayısıyla salonda kaos yaşanacağı öngörüldüğünden, oybirliği ile genel kurulun ertelenmesine karar verildiği bildirildi. Bu gelişme bazı üyeler tarafından, "Ulusoy’un çekilmesi bir senaryo mu?” tartışması başladı. Bazı kurulu üyeleri ise Turizm Bakanlığı'na konunun incelenmesi için çağrı yaptı.