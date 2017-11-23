Konut satışları azaldı

Türkiye genelinde konut satışları 2017 Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 oranında azalarak 122 bin 882 oldu.

Konut satışlarında, İstanbul 20 bin 906 konut satışı ve yüzde 17 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 12 bin 130 konut satışı ve yüzde 9,9 pay ile Ankara, 7 bin 258 konut satışı ve yüzde 5,9 pay ile İzmir izledi.

Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 8 konut ile Hakkari, 15 konut ile Ardahan ve 38 konut ile Şırnak oldu.

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İpotekli konut satışları

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,8 oranında azalış göstererek 38 bin 593 oldu.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 31,4 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 7 bin 033 konut satışı ve yüzde 18,2 pay ile ilk sırayı aldı.

Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 44,8 ile Artvin oldu.

Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 oranında artarak 84 bin 289 oldu.

Diğer konut satışlarında İstanbul 13 bin 873 konut satışı ve yüzde 16,5 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 66,4 oldu. Ankara 7 bin 807 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 4 bin 697 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 5 konut ile Hakkari oldu.

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İlk defa satılan konut

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 azalarak 56 bin 994 oldu.

Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 46,4 oldu. İlk satışlarda İstanbul 10 bin 321 konut satışı ve yüzde 18,1 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 4 bin 451 konut satışı ile Ankara ve 2 839 konut satışı ile İzmir izledi.

İkinci el konut satışları

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 azalış göstererek 65 bin 888 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 10 bin 585 konut satışı ve yüzde 16,1 pay ile ilk sıraya yerleşti.

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İstanbul’daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 50,6 oldu. Ankara 7 bin 679 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 4 bin 419 konut satışı ile İzmir izledi.

Yabancılara satılan konut

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 70,9 artarak 2 bin 677 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Ekim 2017’de ilk sırayı bin 321 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 465 konut satışı ile Antalya, 121 konut satışı ile Bursa, 108 konut satışı ile Yalova ve 93 konut satışı ile Aydın izledi.

En çok konut satışı Suudi Arabistan vatandaşlarına

Ekim ayında Suudi Arabistan vatandaşları Türkiye’den 528 konut satın aldı. Suudi Arabistan'ı sırasıyla, 344 konut ile Irak, 278 konut ile Azerbaycan, 154 konut ile Kuveyt ve 125 konut ile Rusya Federasyonu izledi.

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