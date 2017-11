Küçükbaş hayvan sayısı yüzde 80 arttı

Küçükbaş hayvancılığın sektördeki önemini ve gelişimini anlatan Aksaray Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk, küçükbaş hayvancılığın, hayvancılığın en önemli şekillerinden birisi olduğunu belirterek, hükümetin desteklemeleri ile tarım ve hayvancılık sektörünün hızla geliştiğini, üreticilerin para kazandığını ve üretimde kalitenin son derece arttığını kaydetti.

Aksaray’da 400 bin civarında Türkiye genelinde ise 45 milyona yakın hayvan varlığının olduğunu belirten Başkan Aktürk, “İlimizde şu anda 400 bin civarında küçükbaş hayvan varlığımız var, doğumlarla birlikte bu 750-800 binleri bulmakta. Tabii küçükbaş hayvancılık hayvancılığın en önemli şekillerinden bir tanesi. Türkiye hayvancılığının en önemli konularından bir tanesi. Büyükbaş hayvancılık ile birlikte Türkiye’nin kırmızı et ihtiyacını, süt ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Kırmızı et ihtiyacının büyük bir bölümü büyükbaş hayvancılıktan karşılanmakta ama küçükbaş hayvancılığın da özellikle son 2-3 yıl içerisinde Türkiye’nin et üretiminde çok ciddi değerler kazandırdığını biliyoruz" dedi.

"Hayvan sayısının artması pazar sorununu ortadan kaldırdı"

Artık Türk insanının özellikle adak ve kurbanlık noktasında küçükbaş hayvanı tercih etmeye başladığını belirten Başkan Aktürk, “Küçükbaş hayvanın etinin koktuğundan, kolesterolü yükselttiğinden, tansiyonu yükselttiğinden bahseden kesimler, artık kuzu ve koyun etinin, keçi etinin insan sağlığına ne kadar faydalı olduğu yönünde açıklamalar yapıyor. Bununla birlikte artık Türk toplumu eskiden olduğu gibi Türk mutfaklarına, Türk sofralarında kuzu ve koyun etini tercih etmeye başladı. Tabii bununla birlikte pazar sorunumuz yavaş yavaş ortadan kalkmaya başladı” diye konuştu.

"Türkiye’de 10 yılda yüzde 80 artış gösterdi"

10 yıl içerisinde hayvan sayısının Türkiye genelinde yüzde 80, Aksaray’da ise yüzde 500 oranında arttığına dikkat çeken Başkan Aktürk, "Üreticinin bu işten para kazanmaya başlamasıyla birlikte hayvan sayısında belli bir artış sağlandığını belirten Başkan Aktürk, “Özellikle ilimizde 2008 yılında 90 binler civarında olan anaç hayvan sayımız şu anda 400 binlere kadar yükseldi. Tabii bu istikrarlı tarım ve hayvancılık politikası, insanların bu işten para kazanmaya başlaması, para kazanmaya başlamasıyla birlikte bakım ve besleme şartlarının iyileşmesi, ikizlik oranının artırılması, karkas ağırlığının artırılması küçükbaş hayvancılığı oldukça iyi yerlere getirdi. 80 binden 400 bine çıkan artış yüzde 500 civarında bir artış. Bu son 8-9 yılda ortaya çıktı ve çok ciddi bir rakam olduğunu düşünüyoruz. Hükümetimizin tarım ve hayvancılık noktasındaki desteklemelerinde küçükbaş hayvancılığında yer alması Türkiye genelinde özellikle 24-25 milyonlara düşen küçükbaş hayvan sayısını 45 milyonlara çıkmasına sebep oldu" dedi.

