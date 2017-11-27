Maliye oyunu bozdu

Maliye, ofis ya da büroyu konut olarak satarak düşük oranlı KDV hesaplaması ile düşük vergi verilmesini önledi. Üstelik bu şekilde yapılan işleme ayrıca haksız yere KDV iadesi yapılıyordu. Maliye onun da önüne geçmiş oldu.

YÜZDE 18 KDV SORUNU

Konut ve işyeri satışlarına uygulanacak KDV oranı ile ilgili olarak Maliye, tapu kayıtlarını esas alarak net alanı 150 metrekareye kadar konut teslimlerinde yüzde 1, işyeri teslimlerinde ise yüzde 18 oranında KDV uyguluyordu. Artık yapı ruhsatı veya tapuda rezidans, işyeri, büro olarak gösterilen net alanı 150 metrekareye kadar olan taşınmazlar konut olarak kullanılmak üzere satılsa da yüzde 18 KDV’ye tabi oldu. Böylece yıllarca sürdürdüğü tapu ve ruhsat kayıtları esas alınarak KDV oranı tespit edileceği özelgeleri yayımladı.

REKLAM

Ancak Maliye bununla da kalmayarak, 2011-2014 yılları arasında verdiği özelgeleri esas alarak konut ve işyeri-ofis satışlarında yanlış KDV oranı uygulayan mükelleflerden eksik hesaplayarak eksik tahakkuk ettirdikleri KDV’leri cezalı olarak geri istemeye başladı. Duruma itiraz sonucunda konu yargıya intikal etse de Danıştay 3’üncü Dairesi, Maliye lehine görüş açıkladı.