EkonomiMerkez Bankasından döviz hamlesi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, gecelik borç alma limitini sıfıra indirdi. Bankanın bu kararı, 22 Kasım'da devreye girecek.

Haber MerkeziYeni Şafak
TCMB
TCMB

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) likiditeye ilişkin basın duyurusu yaptı. Merkez Bankası gecelik borç alma limiti sıfıra indirildi. Bankanın bu kararı, 22 Kasım'da devreye girecek.

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