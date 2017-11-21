Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) likiditeye ilişkin basın duyurusu yaptı. Merkez Bankası gecelik borç alma limiti sıfıra indirildi. Bankanın bu kararı, 22 Kasım'da devreye girecek.

22/11/2017'den itibaren BPP'de bankaların borç alabilme limitleri (BAL) gecelik vadede yapılan işlemler için 0'a düşürüldü. Gün içi limit işlemleri için bankalara tanınan limitler 21/11/2017 tarihinde geçerli olan BAL limitlerinin 2 katı olarak belirlendi https://t.co/wt6rUr8B3Mpic.twitter.com/03u1NutPmA — Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi) 21 Kasım 2017

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