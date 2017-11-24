Mersin-Antalya arası 8 saatten 4 saate inecek

Mersin Valisi Su, Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü tarafından il genelinde yapımı devam eden ve tamamlanan yol projelerini Mersin basını ile gezdi. Karayolları 5. Bölge Müdürü Yakup Dost’un da eşlik ettiği gezide Vali Su, gazetecilere, başta Akdeniz Sahil Yolu’ndaki tüneller ve viyadükler olmak üzere yapılan çalışmaları yerinde tek tek anlattı. Aralarında, Mersin’in Adana yönündeki doğu girişinde yapımı devam eden Liman-Hal Köprülü Kavşağı inşaatı, Silifke-Mut-Karaman Yolu, Akdeniz Sahil Yolu’nun Aydıncık ilçe çıkışına kadar olan bölümü ve Gülnar-Aydıncık Yolu’nun da bulunduğu çalışmalar hakkında bilgi veren Su, projeler tamamlandığında Mersin’in, kaliteli, güvenli, rahat, konforlu ve kısa yollara kavuşacağını vurguladı.

“Yapımı devam eden 34 proje ile ihale aşamasındaki iki projenin toplam yatırım bedeli 5 milyar 272 milyon TL”

Su, Aydıncık-Gözce arasındaki yapımı devam eden üç tünelin şantiyesinde yaptığı açıklamada, Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü’nün Mersin il genelinde ihale edilmiş ve şu anda çalışmaları devam eden 34 projesi olduğunu söyledi.

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İki projenin de ihale aşamasında olduğunu belirten Su, “İnşaatları devam eden 34 yol, ilimizi Antalya’ya, Karaman’a, Adana’ya bağlayan yollarla ilçelerimizi birbirine bağlayan yollar, turizm yollarımız ve ayrıca şehir trafiğini ve belli yerlerde trafik akışını rahatlatacak kavşaklar, tüneller, viyadükler gibi düzenlemeleri içermekte. Bunların hepsi bittiği zaman çok daha konforlu, güvenli, daha kısa seyahat etme imkanına kavuşmuş olacağız. Yapımı devam eden 34 proje ile ihale aşamasındaki iki projenin toplam yatırım bedeli 5 milyar 272 milyon TL’dir” diye konuştu.

Akdeniz Sahil Yolu projesinin toplam yatırım bedeli 3 milyar 600 milyon TL.

“Akdeniz Sahil Yolu tamamlandığında, 8 saatlik Mersin-Antalya arası 4 saate düşecek”

Akdeniz Sahil Yolu projesinin Mersin’in hem turizmi hem her alanda kalkınması için en önemli projelerden biri olduğunu dile getiren Su, projenin toplam yatırım bedelinin 3 milyar 600 milyon TL olduğu bilgisini verdi. Mersin Çeşmeli ile Antalya sınırı arasını kapsayan yolun toplam uzunluğunun 227 kilometre olduğunu ifade eden Su, şöyle devam etti:

“Bu yolun şu anda 193 kilometresi bölünmüş yol ve bitümlü sıcak karışım yapılarak hizmete açıldı. Akdeniz Sahil Yolu üzerinde 27 tünel, 19 viyadük yer alıyor. Bu tünellerden 10’u tamamlandı. 9’unu hizmete açmıştık, son biten tüneli de yakında hizmete açacağız. Viyadüklerden de ikisi tamamlandı. Biri trafiğe açılmıştı, diğerini de en kısa sürede hizmete açacağız.”

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Diğer tünel ve viyadüklerin çalışmalarının da devam etiğinin altını çizen Su, şunları söyledi:

“Şu anda içinde bulunduğumuz alandaki üç tünelden ikisinin açma işlemi tamamlandı, teknik çalışmaları devam ediyor. Diğer tünelin de 800 metresi tamamlandı. Bu üç tüneli de 2018’in sonunda bitirip hizmete açmayı planlıyoruz. Bu bölgedeki tüm virajlar bu tünellerle bertaraf edilmiş olacak. Akdeniz Sahil Yolu’nun bitmesiyle birlikte vatandaşlarımız Çeşmeli Otobanından bu yola girdiğinde Antalya’ya kadar rahat ve güvenli şekilde, keyifli bir sürüşle seyahat edecek. Akdeniz Sahil Yolu tamamlandığında şu anda 8 saat olan Mersin-Antalya arası da 4 saate düşecek.”

“Liman-Hal Köprülü Kavşağının yan yollarını Ocak ayının başlarında trafiğe açacağız”

Mersin-Adana D 400 Karayolu’nda kentin doğu girişinde yer alan Liman-Hal Köprülü Kavşağı inşaatı ile ilgili de bilgi veren Su, ilin en önemli kavşaklarından biri olan ve kent trafiğinde çok büyük sıkıntılar oluşturan bu noktada 2 adet farklı seviyeli kavşak, 4 adet köprü ve 1 adet hemzemin kavşak yapılacağını kaydetti. Su, “Şu anda 2 adet köprü ve 965 metre uzunluğunda bir adet köprülü kavşakta çalışmalar devam ediyor. Toplam 7,7 kilometrelik köprülü kavşak çalışması, ilimizin doğu-batı istikametinde liman ve Serbest Bölge çıkışı ile şehrin girişini rahatlatacak olan çok önemli bir yatırım. Mersin’de ilk kez kullanılan son sistem teknoloji ile yapılıyor. Yaklaşık 135 milyon 750 bin TL değerinde bir köprülü kavşak çalışması. Çalışmalar hızla devam ediyor. İnşallah bu yılın sonu Ocak ayının başlarında ilk etapta trafiği rahatlatmak için doğu-batı istikametinde alt yan yolları ulaşıma açacağız. 2018 yılının ilk yarısında da burayı tamamen trafiğe açmış olacağız” şeklinde konuştu.

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Mersin’i yaylalara bağlayan yollardaki çalışmaları da anlatan Su, bunlardan Mersin-Gözne Yolu’nun çok önemli bir güzergah olduğunu vurgulayarak, “Bu güzergahta 21 kilometrelik bir yol yapıyoruz. Şu anda yolun 9,5 kilometresi tamamlandı. Çalışmalar hızla devam ediyor. Yapım bedeli yaklaşık 25 milyon TL. Yolu 2018’in ilk yarısında bitirerek vatandaşımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yatırım bedeli 1 milyar 300 milyon TL olan 112 kilometre uzunluğundaki Silifke-Mut-Karaman Yolu’nun ise 57,5 kilometresinin tamamlandığının altını çizen Su, proje güzergahında 8 tünel, 9 viyadük bulunduğunu belirtti. Bu yolun en özellikli yapısının ise 2. Kılıçarslan Köprüsü olduğunu dile getiren Su, Göksu Nehri’nin üzerinde yapılacak köprünün 410 metre uzunluğunda ve çok modern bir görünüme sahip olacağını söyledi.

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