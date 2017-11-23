Mesaide yapılan şaka kovulma nedeni

Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 08/07/2014 tarihli 2014/8396 Esas, 2014/23747 Karar sayılı kararında bir şube çalışanının, mesai arkadaşına yaptığı sulu şaka tartışılmış ve her ne kadar Yerel Mahkemece, şakacı çalışan lehine karar verilerek, daha önce böyle bir davranışı bulunmadığından ihtar yada uyarı verilmesi kanaatine varılarak işe iadesine karar verilmiş ise de, davalı/işverenin temyizi üzerine, karar Yüksek Mahkemece tartışıldı. Buna göre, şaka yapan çalışanın iş akdinin feshedilmesinin geçerli olduğu kararı çıktı.

Verilen kararda şu kaydedildi:

'…..Somut olayda, dosya içerisinde yer alan belgelerden davacının mesai saatleri içinde başka bir çalışanın üzerine ketçap, mayonez, hardal ve kova ile su dökülmesi olayında bulunduğu, bu davranışları kameraya kaydettiği sabit olup, davacının bu davranışlarının iş yerinde olumsuzluğa neden olduğu, iş yeri çalışma düzenini bozduğu ve ayrıca sosyal paylaşım sitelerinde paylaşıldığı hep birlikte değerlendirildiğinde iş ilişkisinin sürdürülmesinin işverenden beklenemeyeceği ve fesihin geçerli olduğuna…'karar verilmiştir.

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Özetle Yargıtay, çalışanın yaptığı maksadını aşan şakayı iş sözleşmesinin geçerli feshi için yeterli görmüş olup, böylesine bir olayın iş yerindeki çalışma düzenini de bozacağını değerlendirmiş oldu.