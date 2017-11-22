EkonomiMigrosa yeni yabancı ortak geliyor
İŞ DÜNYASI

Migros'a yeni yabancı ortak geliyor

Migros'a yeni yabancı ortak geliyor

Migros'un ortaklarından Moonlight Capital S.A, yüzde 7.3 oranındaki hisseyi yabancı yatırımcılara satmak için harekete geçti. Konuyla ilgili iki şirket yetkilendirildi.

Haber MerkeziAA
Migros'un satış işlemi borsa dışında gerçekleştirilecek.
Migros'un satış işlemi borsa dışında gerçekleştirilecek.

Moonlight Capital SA'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Migros Ticaret AŞ paylarının, şirket sermayesininyaklaşık yüzde 7,3'ünü temsil eden yaklaşık 13 milyon lira nominal değerli kısmının yurt dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara satışı için Goldman Sachs International ve JP Morgan Securities plc ile bugün bir sözleşme imzalandığı belirtildi.

Satışın gerçekleşmesi halinde şirkette doğrudan sermaye paylarının yaklaşık yüzde 8, BC Partners'ın ise yönettiği fonlar üzerinden şirketteki toplam payının yaklaşık yüzde 23,2 olmasının beklendiğinin bildirildiği açıklamada, "Satış fiyatı, işlemin yapılmasıyla birlikte kamuya duyurulacak olup satış işlemi borsa dışındagerçekleştirilecektir. Şirketin BC Partners tarafından yönetilen fonlara ait olan kalan hisseleri hisse satışının tamamlanmasından itibaren 90 gün için elde tutma taahhüdüne tabidir" ifadelerine yer verildi.

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