Murat Ülker Elon Musk’a meydan okudu

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Amerikalı iş adamı Elon Musk’a meydan okudu. Ülker, Instagram hesabından hem video hem de şu dikkat çeken mesajı paylaştı:

“Elon Musk diyor ki; Tesla’nın yeni elektrik yakıtlı kamyonu 0-100 km’e 5 saniyede ulaşıyor. Tek şarj ve full yükle 800 km gidebiliyor. İyi de biz zaten yıllardır yerli malı elektrikli araçlarla bu şekilde dağıtım yapıyoruz. Üstelik mutluluk dağıtıyoruz!”

Elon Musk diyorki; Tesla’nın yeni elektrik yakıtlı kamyonu 0-100 km’e 5 saniyede ulaşıyor. Tek şarj ve full yükle 800 km gidebiliyor. İyi de biz zaten yıllardır yerli malı elektrikli araçlarla bu şekilde dağıtım yapıyoruz 😉 Üstelik mutluluk dağıtıyoruz! REKLAM Murat Ülker (@mu_ulker)'in paylaştığı bir gönderi ( 18 Kas 2017, 10:39 PST )

2019’DA PİYASADA

Türkiye’ye yaptığı ziyaret ve paylaştığı Anıtkabir fotoğrafları ses getiren Elon Musk, geçtiğimiz hafta da dünyada tanıttığı elektrikli kamyon ve otomobille gündem oldu.

Tesla’nın yük taşımanını geleceğini kurduğu kamyon modeli Semi, açıklandığı kadarıyla 800 km menzile sahip. Hürriyet'in haberine göre, arka aksa yerleştirişlen birbirinde bağımsız dört farklı motordan güç alan kamyon, boş haliyle 0’dan 100km/s hıza sadece 5 saniyede çıkabiliyor. Yük altında ise 0’dan 100km/s hıza sadece 20 saniyede çıkan araç, süper şarj noktalarında yapılacak 30 dakikalık bir şarla 643 kilometre yol yapabiliyor.

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“Regen” sistemi sayesinde fren pedalına basılma ihtiyacını ortadan kaldıran Semi, gelişmiş otomatik pilot sistemine de sahip. İki yılda tam 200 bin dolar yakıt tasarrufu sağlayabildiği belirtilen kamyon, 2019 yılında seri üretime giriyor.

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SİPARİŞ YAĞIYOR

Elon Musk bizzat çıkarak tanıttığı elektrikli kamyon modeli Tesla Semi, büyük taşıma operasyonları yürüten firmaların oldukça ilgisini çekiyor.

5.000 dolarlık rezervasyonuna başlanan kamyon, daha şimdiden dev alışveriş şirketi Walmart, lojistik firması J. B. Hunt ve alışveriş zinciri Meijer tarafından sipariş edilmiş durumda. Deneme amaçlı olarak araçtan birer tane sipariş ettiği söylenen firmalar, gelecek filolarını dizel yakıtları araçlardan çok daha üstü elektrikli modeller üzerine kurmak istiyor gibi görünüyor.

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Boyner üretiyor

Murat Ülker’in bahsettiği elektrikli araçlar, Türkiye’de dönüştürülen ticari araçlardan oluşuyor.

Yani Fiat ve Renault mevcut dizel ticari araçları elektrikli hale getiriliyor. Bunun öncüsü ise Osman Boyner’in sahip olduğu BD Otomotiv. BD Otomotiv, 2.5 metreküp ile 17 metreküp arasında farklı hacimlere sahip Fiorino, Scudo, Ducato, Kangoo ve Trafic modellerinin koltuklu ve kargo versiyonlarını elektrikliye dönüştürerek satışa sunuyor.

Söz konusu araçlar 110 ile 200 kilometre arasında değişen menzillere sahipler.

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