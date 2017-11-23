Pahalı demir tartışması

Demir piyasasında daralma olduğunu söyleyen İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu Başkanı Tahir Tellioğlu, uzun bir aradan sonra ilk kez inşaat ciro endeksinin düştüğünü hatırlattı.

Birçok ürün kalemine zam geldiğini ancak demir çelikteki zam oranının yüksek olduğunu ifade eden Tellioğlu, “Hükümetin öncülüğünde çözüm bulalım. Eğer maliyetlerde artış varsa birşey demiyoruz. Ancak hammmadde girdi maliyetlerine yüzde 30 zam gelse, bunu yüzde 70 yansıtılıyor" dedi.

‘DEMİR VERMEYENLER DE VAR’ İDDİASI

“Şuanda bazı bölgelerde 3 bin lirada versen sana demir satmıyorlar” diyen Tellioğlu, şu ilginç iddiada bulundu: “Fiyatı yükseltmek için önceden paranı vermişsen bağlantın varsa ancak o zaman alabiliyorsun. Yoksa vermiyor. Şuanda yüzde 60 kapasite ile çalışıyorlar. Madem çok talep var. Yüzde yüze çıkartmıyorlar. Yani piyasayı kontrol edebiliyorlar. Bizim isyanımız buna."

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