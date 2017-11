Paran varsa kralsın

Türkiye genelinde geliştirilen gayrimenkul projelerinde stoklar bir miktar yükseldi. Son 6 yılda yapılan yeni konutlardan yaklaşık 250 bin tanesi konut stoku olarak elde kaldı. Buna ocak-eylül döneminde konut için alınan 1 milyon 106 bin 389 adet ruhsat dahil değil. Çünkü bunların birçoğu henüz projeye dönüşmedi.

Ruhsatı alınan ama inşaatı başlamayan birçok proje bulunuyor. Bunlar içerisinde de yüzde 10 civarında stok oluştuğunu varsaydığımızda elde kalan konut sayısının yaklaşık 360 bine ulaştığını hesaplıyoruz.

Sıcak para cezbediyor

İnşaat firmalarının patronları bu rakamın sektör adına sorun olmadığını en geç bir yıl içinde stokların eriyebileceğini belirtiyor. Sektör temsilcileri, satışa çıkan konutlarda oluşan stokların artmasının alıcı açıcından pazarlıkta bir avantaj olduğuna da dikkat çekiyor. Müteahhitler yeni projeler için nakit paranın önemli olduğuna da vurgu yapıyor. Elinde nakit parası olan yatırımcının bu dönemde, her dönemden daha avantajlı olduğunu dile getiren emlakçılar “Müteahhitler için elde tutulan her konutun bir maliyeti var. Kimse gayrimenkulden zarar yapmaz ama müteahhit inşa ettiği projelerdeki bağımsız birimleri bir an önce elden çıkarıp yeni projeler inşa etmek ister. Son dönemlerde faizlerin yönünü yukarı çevirmesi ve dövizdeki yükseliş konuta ihtiyacı olan kişilerin konuta erişimini zorlaştırdı. Buna karşın cebinde parası olanlar ise peşin alımlarda daha yüksek oranlarda indirim imkanına kavuştu” bilgisini verdi.

Araştırma yapmadan almayın

Bu dönemde yapılan satınalmalarda tedbiri de elden bırakmamak gerekiyor. Gayrimenkul alımında dikkat edilecek bir çok unsur var. Ev alımındaki en büyük risk tapu oluyor. Tapu üzerinde herhangi bir problemin olup olmadığı, tapuda haciz, ipotek, tedbir olup olmadığı, evin bağlı olduğu ilçe tapu müdürlüğünden araştırılarak teyit edilmeli. Evin değerinin doğru fiyatlandırılıp fiyatlandırılmadığı da bir başka dikkat edilecek unsur. Çoğu gayrimenkul alıcısı brüt ve net metrekare bilgilerine de hakim değil. Oysa bu konu da çok önemli. Beyan edilen metrekare değerlerinin brütten nete geçilirken ne kadar kayıp verildiği, ortak alanların, duvar ve kolon kalınlıklarının hesaptan nasıl düşüldüğünün detaylıca öğrenilmesi gerek. Tapu dolandırıcılığına karşı da dikkatli olun. Tapunun sahte olma riskine karşın tapu senedi üzerindeki ismin, ilçe tapu müdürlüğü kayıtları ile uyumluluğu kontrol edilmeli.”

