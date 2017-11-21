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Satın alabileceğiniz 15 ada

Sahip olabileceğiniz 15 ada

Zenginlerin yeni gözdesi bir adada yaşamak. Gözlerden uzak, sakin bir hayat sürmek isteyen işadamları ve iş kadınları bir ada satın alarak oralarda yaşamayı düşlerken, dünya üzerinde alınabilecek adaları sizler için derledik

Haber MerkeziYeni Şafak
Adaların fiyatları dudak uçuklatsa da, sakin bir yaşam vadetmesi açısından değerlendirilebilir gibi görünüyor.
Adaların fiyatları dudak uçuklatsa da, sakin bir yaşam vadetmesi açısından değerlendirilebilir gibi görünüyor.

Ginger Adası:Britanya Virjin Adaları'na bağlı 258 dönüm arazi üzerinde.

Jewel Caye:Belize'deki 2 dönümlük Jewel Caye 3.15 milyon dolara satılıyor.Berrak suları ve bozulmamış doğasıyla alınmayı bekliyor.

Macuata Adası:Güney Pasifik'te yer alan ada 2.85 milyon dolar değerinde.

Isla Paloma:400 bin dolarlık çeyrek dönüm arazi ve üstüne 2 odalık eviyle alabileceğiniz Isla Paloma, Panama'nın kuzeyinde yer alıyor.

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Buck Adası:Tortola yakınındaki 44 dönümlük ada bembeyaz sahilleri ve 7 odalık merkez eviyle çevresindeki kulubelerle satın alınmayı bekliyor.Fyatı 3 milyon dolar civarında.

Dubai adaları:Dubai sahilindeki küçük adalar, otel veya özel villa kurmak için çok ideal.Buradan küçük bir ada almanın fiyatı ise 16 milyon dolar.Bu fiyata değer çünkü Dubai çok revaçta.

Mowgli Adası:Britanya Kolumbiyası'nda yer alan adanın değeri 3.16 milyon dolar.

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Pumpkin Key:110 milyon dolar değerindeki adada 3 odalık ev, tenis kortu ve golf sahası mevcut.

Ontario's West Nias Adaları:Misafirevleri ve güneş sistemleri kurulu kayalardan oluşan adacıkların fiyatı 2.23 milyon dolar.

Beyaz Ada:Grenada'nın kuzeyinde bulunan adanın değeri 5.5 milyon dolar.

Johnny's Cay:Bahamalar'daki ada 5.99 milyon dolar.

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Sand Dollar Cay:Bahamalar'daki ada 7.2 milyon dolar değerinde.

Daydream Adası:Avustralya'daki ada 296 odalık otel, marina, ve spaya ev sahipliği yapıyor.Fiyatı 4 milyon dolar.

Petra Adası:Helikopterle New York'a 15 dakika mesafede bulunuyor.

Ontario's Belle Lune Adası:Aradığınız tüm olanaklara sahip olan ada, yaz için ideal.İki büyük plajıyla alıcısını bekleyen ada,çocuklar için de çok uygun. Fiyatı 1.64 milyon dolar.

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