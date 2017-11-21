Sahip olabileceğiniz 15 ada

Adaların fiyatları dudak uçuklatsa da, sakin bir yaşam vadetmesi açısından değerlendirilebilir gibi görünüyor.

Ginger Adası:Britanya Virjin Adaları'na bağlı 258 dönüm arazi üzerinde.

Jewel Caye:Belize'deki 2 dönümlük Jewel Caye 3.15 milyon dolara satılıyor.Berrak suları ve bozulmamış doğasıyla alınmayı bekliyor.

Macuata Adası:Güney Pasifik'te yer alan ada 2.85 milyon dolar değerinde.

Isla Paloma:400 bin dolarlık çeyrek dönüm arazi ve üstüne 2 odalık eviyle alabileceğiniz Isla Paloma, Panama'nın kuzeyinde yer alıyor.

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Buck Adası:Tortola yakınındaki 44 dönümlük ada bembeyaz sahilleri ve 7 odalık merkez eviyle çevresindeki kulubelerle satın alınmayı bekliyor.Fyatı 3 milyon dolar civarında.

Dubai adaları:Dubai sahilindeki küçük adalar, otel veya özel villa kurmak için çok ideal.Buradan küçük bir ada almanın fiyatı ise 16 milyon dolar.Bu fiyata değer çünkü Dubai çok revaçta.

Mowgli Adası:Britanya Kolumbiyası'nda yer alan adanın değeri 3.16 milyon dolar.

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Pumpkin Key:110 milyon dolar değerindeki adada 3 odalık ev, tenis kortu ve golf sahası mevcut.

Ontario's West Nias Adaları:Misafirevleri ve güneş sistemleri kurulu kayalardan oluşan adacıkların fiyatı 2.23 milyon dolar.

Beyaz Ada:Grenada'nın kuzeyinde bulunan adanın değeri 5.5 milyon dolar.

Johnny's Cay:Bahamalar'daki ada 5.99 milyon dolar.

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Sand Dollar Cay:Bahamalar'daki ada 7.2 milyon dolar değerinde.

Daydream Adası:Avustralya'daki ada 296 odalık otel, marina, ve spaya ev sahipliği yapıyor.Fiyatı 4 milyon dolar.

Petra Adası:Helikopterle New York'a 15 dakika mesafede bulunuyor.

Ontario's Belle Lune Adası:Aradığınız tüm olanaklara sahip olan ada, yaz için ideal.İki büyük plajıyla alıcısını bekleyen ada,çocuklar için de çok uygun. Fiyatı 1.64 milyon dolar.