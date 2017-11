Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının 2018 bütçe görüşmelerinde değerlendirmeler yaptı. Türkiye’nin enerjiden dolayı cari açığının 55 milyar dolar olduğunu kaydeden Albayrak, “Türkiye olarak biz, enerjide özellikle doğal kaynaklarımızın kısıtlı olduğu, özellikle fosil yakıtlar, kömürü bir kenara koyduğumuzda bağımlı bir ülke olarak bu noktada resme çok ama çok dikkatli ve stratejik bakmak zorundayız” ifadelerini kullandı. 2017 ocak ayından bu yana yoğun bir ihbar ve sabotajla karşı karşıya kaldıklarını belirten Albayrak, “Çok yoğun bir siber saldırı süreci var. Çok ciddi tehdit alıyoruz. Çok yoğun tedbirler almaya başladık. Yerli yazılım ölçüsünde bir süreci başlattık. Offline çalışacak, santrallere müdahale olmaması için” dedi.

REKLAM

10’AR BİN MEGAVAT GÜNEŞ VE RÜZGAR

Muhalefetin enerji alanındaki yatırımlara “Alice harikalar diyarında” resimleri çizdiğini kaydeden Albayrak, “Ama şimdi topluyorum, yazıyorum; kuşların göç yolları olmasın, HES’ler geldi, kuruttu her yeri, HES’ler olmasın, e, kömür zaten sıkıntılı, onu atalım, nükleeri çöpe atalım, hepsi bitti gitti. E, bir doğal gazdan mı üretelim? O da ithal, o da yerli kaynak değil, o da Rusya’dan diyoruz. Hangi adımları atmışız, hangi adımları çeşitlendiriyoruz? İşte tüm bu dediklerinizin detaylı kırılım… Lafta değil, millî enerji ve maden strateji vizyon belgesi içerisinde arz güvenliği…Bu kapsamda hem yerlileştirme yapacağız, hem yerli istihdamı artıracağız hem de yerli kaynakları oluşturacağız. İşte, bu çerçeveyi birleştirdiğimizde bu modelin güneş ve rüzgâr, temiz enerji ayağını da önümüzdeki on yıl, 10’ar bin megavat hedefiyle her yıl gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

REKLAM

ALMANYA’DA TERMİK KOALİSYON BOZULDU

Termik santrallerin ve nükleer santrallerin dünyanın her yerinde inşasının sürdüğünü anlatan Albayrak, bugün Avrupa’da 30 tane termik santralin inşaat hâlinde olduğunu söyledi. Avrupa’nın termik santralden çıktığı iddialarının da doğru olmadığını anlatan Albayrak, şöyle devam etti: “Almanya koalisyondan bunun için çekildi; termik santral. 58 nükleer santral inşa hâlinde. Nükleerden çıkılıyormuş iddiaları yalan. (Muhalefete dönerek) Ya, arkadaşlar, kendinizi kandırmayın, neymiş, eski teknoloji ama bu da doğru değil, üç artı dediğimiz dünyadaki en gelişmiş teknoloji."

DOĞALGAZI EN UCUZ ÜLKE BİZİZ

Konuşmasında Türkiye’de tüketilen doğalgazın AB’deki konutta en ucuzu olduğunu kaydeden Albayrak, “Bugün Türkiye Avrupa Birliğinde konutta doğal gazda en ucuz ülkedir, en yakın rakibinden yüzde 20 daha ucuzdur. Bugün Türkiye sanayide doğal gazda en ucuz ülkedir, en yakın rakibinden yüzde 20-25 daha ucuzdur. Bugün Türkiye konutta elektrikte Bulgaristan’dan sonra en ucuz 2’nci ülkedir. Bugün Türkiye sanayide elektrikte en ucuz ülkedir, 1’inci sıradadır, yüzde 15 - 20’ye yakın en yakın İsveç ondan da daha ucuzdur” dedi.

Bunun yetmeyeceğini anlatan Albayrak, daha ucuz yapmak için doğalgazın çeşitlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Bu noktada çaba gösterdiklerini anlatan Albayrak, “Kısa, orta ve uzun vadeli planlar. Bir günde olacak olanlar var, bir yılda olacak olanlar var, beş yılda, on yılda olacak olanlar var ama hamasi konuşamayız” değerlendirmesi yaptı.



REKLAM

Enerji tesislerine 9 milyar $ yatırım

Enerji Bakanı Berat Albayrak, devam edenlerle birlikte toplam 9 milyar dolar yatırımla yıl sonunda kapasiteye ekleneceği bilgisini de verdi Albayrak sözlerine şöyle devam etti: "8 bin 222 megavat kurulu güç ve 2 bin 774 adet tesisle, ülkemizin tarihindeki en büyük yıl yatırımını gerçekleştirmiş olacağız. Bu yıl yüzde 45-50 bandıyla yerli kaynaklardan elektrik üretimimizi her geçen gün yukarıya taşımak için yoğun bir mücadele içerisindeyiz. 2023 hedefimiz yerli kaynaklardan üretimin 3’te 2 oranına taşınması olacak. Dünyaya ‘Made in Turkey’ damgalı güneş panellerini, rüzgar türbinlerini Allah’ın izniyle 2019 olmadan ihraç etmenin gururunu yaşayacağız."