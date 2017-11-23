Son 1 hafta kaldı

Ticari araçlara takılması zorunlu olan kış lastikleri için tamirciler yoğun mesai harcıyor. Son günlerde oluşacak yoğunluk nedeniyle sürücülerin 1 Aralık’ı beklemeden kış lastiklerini taktırması gerektiğini belirten Van Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Emin Tuğrul, kış lastiği taktırmak için son günü beklemenin yanlış olduğunu söyledi.

Tuğrul, zorunlu kış lastiğinin sadece ticari araçlar için geçerli olduğunu belirtti. Kış lastiği uygulamasının 1 Aralık’tan itibaren, Nisan 2018’e kadar zorunlu olduğunu hatırlatan Tuğrul, “Geçmiş yıllarda bu tüm araçlarda vardı. Bu son zamanlarda sadece ticari araçlar için zorunlu kılındı. Kış lastiğinin önemi çok fazladır. Kış lastiği aracın kalkışını, duruşunu ve dönüşünü sağlar. Lastik aracın en küçük parçası olmasına rağmen en önemli parçasıdır. Kış şartlarında kış lastikleri son teknolojiye göre üretiliyor. Kış lastiği yağışlı havalarda aracın duruşunu, kalkışını ve viraj emniyetini sağlar” dedi.

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“Sürücüler kış lastiğine güvenip de aşırı sürat yapmasınlar”

Sürücülerin araçtaki kış lastiğine güvenip aşırı sürat yapmaması gerektiğini söyleyen Tuğrul, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Özellikle kör noktalara dikkat etsinler. Çoluk çocukları gözü yaşlı bırakmasınlar. Millet olarak her işimizi son güne bırakırız. Bu gerçekten yanlıştır. Kış lastiği bizim bölgede ekim ayının sonunda, kasım ayının ise ortalarına kadar yapılmalıdır. Aralık ayına bırakmadan takmamız lazım. Kış lastiği eksi 45 dereceye kadar donmaz. Yalnız havalar soğuduğu zaman mevsimlik lastiklerimiz eksi 7’de kemikleşir. Bunların yol tutuş kabiliyeti sıfırlanır. Sadece kış lastiği değil, aracın kışlık bakımı da yapılmalıdır. Kışın yolda kalındığı zaman çekme halatı, takozu, zincirin de mutlaka bulundurulması lazım. Kış lastiği tek başına bir şey değildir. Kalorifer bakımı, antifriz, motor bakımının da yapılması gerekiyor.”

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“Yaz lastikleri kışın çok kaygan olur”

Havanın soğumasıyla beraber kış lastiğinin hayati önem taşıdığını söyleyen Hanifi Koç isimli oto tamir ustası ise “Kış lastiğinin zemini tutuşu daha iyi olur ve kayma riski olmaz. O yüzden kış lastiklerini taktırmak için 1 Aralık’ı beklememek daha iyi olur. Yaz lastikleri kışın çok kaygan olur. Kışın kullanılmaz. Arabada hakimiyet olmaz. Bu yüzden lastiklerin 1 Aralık’tan önce taktırılması daha uygun olur. Havanın soğumasıyla beraber kış lastiği hayati önem taşır. Lastikle birlikte antifriz, cam suyu bakımlarının da yapılması gerekiyor. Fazla kar yağışı olduğunda zincir taktırılmasını öneririz” şeklinde konuştu.

Kış gelmeden aracında gerekli bakımları yaptığını ifade eden Sezgin Dumlupınar isimli vatandaş da, “İnsanımız karın yere değdiği andan itibaren lastik değiştirmeye başlıyor. Bunun daha önce önlemini alarak, hem aracımla ilgili sorunlar için ustalarımdan bilgi aldım hem de yoğunluk olmadan lastiklerimi değiştiriyorum. Hava eksi 7 derecenin altına düşmeden değişmesi gereken lastikleri değiştirdik. Son günü beklemeyin. Erkenden gelin lastiğinizi değiştirin. Marka her zaman önemlidir. Gerçekten iyi bir marka kullanırsanız, aracınızın yol performansı çok iyi olur” dedi.

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