Katarlı iş adamı Şeyh Faysal bin Kasım Al Sani, Keşan ve Edirne'de yatırım amaçlı incelemelerde bulundu.

Aynı zamanda Katar emirlik ailesi üyesi Al Sani, Keşan'da yem ve ayçiçek yağı fabrikalarında incelemeler yaptıktan sonra Edirne'ye geçti. Burada, yatırım amacıyla Türkiye'ye ziyarette bulunduğunu belirten Al-Sani, Türkiye'deki iş adamlarıyla çalışmak istediklerini anlattı.

Al Sani şunları dile getirdi:

"10-15 fabrika kurma amacımız var. Türkiye'nin ürettikleri ürünler çok kaliteli, şaşırdım açıkçası, hem abluka döneminde gelen ürünler hem de gezdiğimiz fabrikalarda gördüklerimiz çok kaliteli üretimler, bu kadar kaliteli ürünler üretildiğini bilmiyorduk. Abluka sonrası Türkiye'den ürünler geldi, biz çok mutlu olduk, iş adamlarını Katar'a davet ettiğim gibi Katar'daki iş adamlarına da Türkiye'de yatırım yapmaları çağrısında bulunuyorum. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iki dost, kriz öncesi ve sonrası sık sık bir araya geldiler. Biz de iş adamları olarak stratejik işbirliğimizi ticaret anlamında artırmak istiyoruz."

Edirne Valisi Günay Özdemir ise misafirlerin özellikle tarihi, kültürel, turizm ve sanayi anlamında incelemede bulunduklarını belirtti.

Medeniyetler İttifakı Türkiye Eşgüdüm Kurulu Başkanı ve Başbakan Başmüşaviri Prof. Dr. Bekir Karlığa da Katar ve Türkiye'nin iki kardeş ve dost ülke olduğunu belirterek, "Şeyh Faysal'ın Türkiye'yi ziyareti ve Türkiye içerisinde de Osmanlı İmparatorluğu'nun ikinci başkenti olan ve bizim tarihimizin en yüce örneklerinden birisi olan Selimiye'nin yer aldığı Edirne'yi ziyaret etmesini çok anlamlı buluyorum." dedi.