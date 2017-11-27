Tarım üreticisine avantajlı alışveriş

Türk ekonomisinin omurgasını KOBİ’ler oluşturuyor. Bu alanda verilen destekler çok büyük önem taşıyor. VakıfBank TarımKart mazot, tohum ve gübre gibi her türlü tarımsal girdi alımında üreticilere altı aya kadar faizsiz dönem avantajı sağlıyor, borcunu hasatta ödeme imkânı sunuyor. Bitkisel üretim, süt ve besi hayvancılığı, arıcılık, seracılık, balıkçılık, kümes hayvancılığı gibi tüm faaliyetlere göre özel olarak geliştirdiği kredi ve diğer bankacılık hizmetleri ile çiftçilere destek veren VakıfBank, yılda bir ödemeli TarımKart ile Pankobirlik ve tarım kredi kooperatiflerinin yanı sıra akaryakıt, yem ve gübre bayisi gibi 3 binin üzerinde anlaşmalı üye işyerinde avantajlı alışveriş imkanı sağlıyor.

TarımKart’ı üreticilerin kullanımına sundukları tarihten bu yana binden fazla köye ziyaret gerçekleştirdiklerini dile getiren VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Ersin Özoğuz, “Çiftçilerimizin VakıfBank’a duyduğu güven ile 10 binlerce çiftçimize kart teslimi gerçekleştirdik” bilgisini paylaştı. Üreticilerin, VakıfBank’ın yaygın üye işyerleri sayesinde yurdun dört bir yanında faizsiz dönem avantajıyla mazot, tohum, gübre ve yem gibi her türlü tarımsal girdiyi çok uygun şartlarda aldığına dikkati çeken Özoğuz, “Çok sayıda üretici örgütleriyle güzel işbirliklerimiz oldu. Görüşmelerimiz bize, çiftçinin sorunlarını daha yakından öğrenme fırsatı sağlıyor” dedi. Özoğuz, tarım sektörünün girdiği yeni sezonla birlikte çiftçilerin nakit ihtiyaçlarının arttığını belirterek; "Bu dönemde köy ziyaretlerimizi sıklaştırarak TarımKart ve kredi seçeneklerimiz ile üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

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VakıfBank TarımKart sahibi üreticiler, anlaşmalı üye işyerlerinde faizsiz dönem avantajıyla tarımsal girdi alışverişinin yanı sıra tüm banka ATM’lerinden nakit çekimi yapabiliyor. Ödemede de kolaylık sağlayan VakıfBank, üreticiye herhangi bir masraf ödemeden borcunu erken ödeme imkanı sağlıyor. Ayrıca çiftçiler, kart ödeme dönemini hasat veya gelir elde ettiği döneme göre esnek bir şekilde, özel olarak belirleyebiliyor. Asgari ödeme tutarını ödeyip kalan borcunu bir sonraki yıla bırakabiliyor.