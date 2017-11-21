Taşeron işçilerde son durum

Bakanlar Kurulu'nun ardından konuşan Bozdağ, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Taşeronla ilgili çalışmalar son noktaya geldi. Başbakanımızın başkanlığında ilgili bakan arkadaşlarımız uzun bir toplantı yaptılar. Daha sonra Başbakanımız bakanlarımıza bazı hususlarda ayrıca durulması talimatı verdi. Onlar da çalışmalarını sürdürüyorlar. Aralık sonu, Ocak ayı içinde taşeronla ilgili yasa Meclis'e gelecek ve sonuçlandırılacaktır."

BAKAN SARIEROĞLU'NDAN TAŞERON AÇIKLAMASI

Taşeron çalışanlarla ilgili düzenleme uzun süredir hükümetin gündeminde bulunuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, ilk kez Eylül ayında taşeron düzenlemesinin yılsonunda bitirileceği yönünde açıklama yapmış, arkasından diğer hükümet üyelerinden de benzer yönde açıklamalar gelmişti.

EKONOMİ Çalışma Bakanı'ndan taşeron açıklaması

TAŞERON İŞÇİ NEDİR? TAŞERON NE DEMEKTİR?

Taşeron, Fransızca’daki “tacheron” kelimesinden gelmektedir. Bir taşeron genellikle bir projenin belirli bir görevini yerine getirmek amacıyla genel yükleyici tarafından tutulan firmaya denilmektedir. Örneğin bir inşaat işinde genellikle konutların elektrik donanımı, doğraması yada su tesisatı ayrı ayrı taşeronlara verilmektedir. Başka bir örnek daha verecek olursak günümüzde bazı askeri kurumlar yemek gibi organizasyonları dışarıdan bir firma ile anlaşarak yaparlar. İşte burada firmaya taşeron firma ve bu firmada çalışanlara da taşeron işçi denilir. Taşeron iş yapan firmalarda çalışanlara ise taşeron işçi denilmektedir. Taşeronlar, tali işveren, alt işveren, alt işletici, alt ısmarlanan gibi isimlerle de anılmaktadırlar.

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FOTOĞRAF 10 TAŞERON İŞÇİLER NASIL İSTİHDAM EDİLECEK, MEMUR OLACAKLAR MI? Özel sözleşmeli personel pozisyonunda istihdam edilecek. TAŞERON KADRO SÖZLEŞMESİ KAÇ YILLIK YAPILACAK? 3'er yıllık sözleşme yapılacak. TAŞERON KADRO İÇİN SINAV YAPILACAK MI? Kamuya geçişte sınav yapılacak. TAŞERON KADRO ŞARTLARI NELER? Devlet memurluğuna atanmak için gereken şartları taşıyacak. TAŞERON KADRO YAŞ SINIRI VAR MI? Emekli aylığı almaya hak kazanmış taşeron işçi düzenlemeden yararlanamayacak. TAŞERON KADRO İŞE GİRME TARİHİ ŞARTI 1 KASIM 2015 1 Kasım 2015'ten önce işe girmiş ve halen çalışıyor olması gerekecek. 1 Kasım'dan sonra işe giren taşeron işçiler kadrodan yararlanamayacak. TAŞERON MAAŞLARI DEĞİŞECEK Mİ? Mevcut ücreti üzerinden maaş alacak. Ve aynı işi yapmaya devam edecek TAŞERONA KADRO KİMLERİ KAPSIYOR? Kamuda halen taşeron kadrosunda tam zamanlı olarak çalışan işçiler yararlanacak. TAŞERON İŞÇİLERİN PRİM HESABI NASIL YAPILACAK? Kamuya geçtikten sonra emeklilik sisteminde 4A kapsamında değerlendirilecek. TAŞERONA KADRO DÜZENLEMESİ NE ZAMAN ÇIKACAK? Yılsonuna kadar yasal düzenlemenin yapılması ve yeni yıldan itibaren de uygulanması planlanıyor. 10 maddede taşeron işçilere kadro Son günlerin en merak edilen konusu taşeron işçiler konusu. Taşeron işçiler nasıl istihdam edilecek? Taşeron işçilerin maaşları ne olacak? Taşeron işçiler memur statüsüne mi geçecek? Taşeron kadro uygulaması ne zaman başlayacak? İşte tüm bu soruların yanıtları.

Taşeron işçiler günümüzde artık bir çok iş ve birçok şirket tarafından yardımcı işlerde kullanılmaktadırlar. Taşeron işçilerin bu denli fazla tercih edilmesinin sebebi, asıl iş sahiplerinin yani şirketlerin yanında çalıştırdıkları işçilerin sigorta, sosyal imkanı vb. masraflarından kurtularak üzerindeki yükleri taşeron firmalara atmak istemelerindendir. Şirketler bu şekilde daha fazla kar gütme amacı taşımaktadırlar. Fakat henüz tam olarak tanımı yapılmamış, çalışma şartları iyileştirilmemiş hatta tam olarak oturtulamamış taşeron işçilerin hakları bu gibi durumlarda kenara atılarak haddinden fazla çalıştırılıp emeklerinin karşılığını tam olarak alamamaktadırlar.

EKONOMİ Maliye Bakanı'ndan taşeron açıklaması

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TAŞERON İŞÇİ KADRO ÇALIŞMASINDA YENİ FORMÜLLER MASADA

Geçtiğimiz günlerde Başbakan Binali Yıldırım da yıl sonuna kadar sorunun çözüme kavuşturulacağı müjdesini verdi. İki bakanlık (Maliye ve Çalışma) değişik formülleri masaya yatırdılar ve bunlardan ikisi öne çıkmaya başladı.

Sabah’tan Faruk Erdem’in haberine göre bu iki formül Bakanlar Kurulu'na gelecek ve karar verilecek. Birkaç hafta içinde konu netleşmiş olacak. Bu formüllerle ilgili edinebildiğimiz bilgilerin bir kısmını sizinle paylaşmak istiyorum.

EKONOMİ Taşeron işçilere kadro ne zaman verilecek? Taşeron işçi ne demek?

TAŞERONDA ÖZEL STATÜLÜ SÖZLEŞME

Öncelikle taşeron adı altında çalışanların asıl işi yapmalarına ya da muvazaalı olmalarına bakılmadan yeni bir statüye kavuşturulmaları öngörülüyor. Bu şu anki devlet memuru kanununda bulunan 4A, 4B, 4C ve 4D statülerinin dışında '4E' diyebileceğimiz özel sözleşme şeklinde düşünülüyor.

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TAŞERON İŞÇİLER KAMU PERSONELİ OLACAK

Böylece taşeron çalışanlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre kamu personeli haline gelmiş olacak. Burada sözleşme süresi 3'er yıllık olarak düşünülüyor. Sözleşme yapılan taşeron personel çalıştığı kurumda aynı görevi yapmaya devam edecek.

EKONOMİ Maliye Bakanı Ağbal: Taşeron işçiye kadro yılbaşında

TAŞERONLARIN MAAŞI YÜKSELECEK

Sözleşmeler iş performansına, hizmetten beklenen faydanın sağlanıp sağlanmadığına göre yenilenecek. Performansı yüksek olan, emekliliğe kadar çalışacak. Ücretleri aynı işi yapan personelden daha az ise, aradaki fark zaman içinde kapatılacak. Yani bu durumda bazı taşeron çalışanların maaşları yükselmiş olacak.

TAŞERON İŞÇİLER SSK STATÜSÜNDE HESAPLANACAK

Sözleşme için konulan 65 yaş sınırı ise korunuyor. 65 yaşın üzerinde olan personel düzenlemeden yararlanamayacak. Sözleşme yapılan personel çakılı olacak, yani tayin isteyemeyecek. Emeklilikleri ise 4A yani eski adıyla SSK statüsünde hesaplanacak.