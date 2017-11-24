T.C. ALANYA 1. İCRA DAİRESİ

2017/203 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Antalya İli, Alanya İlçesi, Mahmutlar Köyü, Göleviz mevkii, 160 Ada, 6 Parsel, B Blok, 1. Kat, 2 Nolu Bağımsız Bölümde kayıtlı Mesken niteliğindeki Gayrimenkul. Parsel üzerinde Bod.+7’şer katlı “Prestij Blue Shine Resd. Sit.” isimli 2 Blok bina bulunup Kuzey Bina (B) Blok (241. Sok. kenarı) ve Güney Blok (Atatürk Cad.kenarı) (A) Blok isimlidir. Parsel ortasında 1 adet açık Yüzme havuzu bulunmaktadır. Parsel Çevre güvenlik duvarı ve iç düzenleme mevcuttur. B Blok Bina dışı Akrilik boyalı, 1 adet Asansörlü (Çift yön açılır), yangın merdivenli,Merdiveni mermer kaplama-Alüminyum Korkulukludur. Binaya Bodrum kat Güney cepheden (Havuz tarafından) Bodrum kattan girilmektedir. Bina Zemin katı İşyeri üst katları Mesken niteliğinde olup her bir normal katında 4’er mesken bulunmaktadır. Söz konusu 2 numaralı Mesken (B) Blok bina (145. Sok. kenarı) 1 katında (Düükan üstü) yer alıp Kuzey ve Batı olmak üzere 2 cephelidir. Mesken Girişi Çelik kapı (2 iç kapı numaralı) , taban seramik kaplama,İç duvarlar Saten boya-Alçı kartonpiyerli,İç kapılar Panel kapı,Dış doğramalar Pvc-ısıcamlıdır. Kat irtifak Projesine göre; Mesken 1 oda 1 Ad. Salon+Mutfak (Birleşik) ve müştemilatlarından oluşup (36,70 M2 kapalı kullanım alanlı) ve 37 M2 civarında Kapalı Alan’lı olup Meskenin 1 adet Köşe balkonu bulunup 25,40 M2 alanlıdır. Bina tahminen 3-4 yıllık yıpranmalıdır. Parselde ; Elektrik, Su,Altyapı,Ptt, Belediye hizmetleri vs. Mevcut ,Gürültü ve hava kirliliği yoktur. Parselin Tahminen (Kuş uçuşu) 300 Mt. Batısında “Şükrü Kaptanoğlu Lisesi”,30 Mt. Batısında “Mehmet Çakır Cad.”,260 Mt. Doğusunda “50. Yıl Keşoğlu İ.Ö.O.”,340 Mt. Güney-Batısında “Barbaros Cad.”, 500 Mt. Güney-Batısında “D400 Antalya-Mersin yolu”,620 Mt. Güney-Batısında “Deniz” bulunmaktadır. Adresi: Mahmutlar Mah.241.Sok.Prestij Blue Shine Resd. Sit.No:8-B/2 -Alanya. - parselin; Batısı;160 ada 4 Numaralı ve 4044 numaralı Parsel, Doğusu; 2 numaralı Parsel ve Yol ,Güneyi 2,3 numaralı Parsel ve Yol (Atatürk Cad.), Kuzeyi; Yol (241. Sok.) ile çevrilidir. Parsel Pafta ve çaplı krokisine aynen uymaktadır. Yüzölçümü: 37,00 m2 Arsa Payı: 57000/6287560

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İmar Durumu: Parsel,1/1000 ölçekli İmar Uygulama Planına göre; Ayrık nizam %35 taban alanlı Kuzey yarısı 5 kat,Güney yarısı 6 kat konut yapımına imarlı olup yerindeki yapıya göre Parselde yapılaşma tamamlanmış, Kat irtifakı kuruludur.Yola Mesafesi= 5,00 Mt.İnşaat Cephesi= 20,60 Mt. İnşaat Derinliği= 15,20 Mt.Komşuya Mesafesi= 4,00 Mt. Saçak Seviyesi= 22,00 Mt. Kat Adedi= 7 kat. Kıymeti: 120.000,00 TL KDV Oranı: KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf Kaydındaki Şerhler: Yoktur.

1. Satış Günü : 03/01/2018 günü 10:00 - 10:05 arası

2. Satış Günü : 02/02/2018 günü 10:00 - 10:05 arası

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Satış Yeri : Mezat Salonu - Alanya Adalet Sarayı Kat: B2

Satış şartları : 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

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2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

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4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

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6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/203 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

Basın:706218 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de