T.C. ANKARA 4. İCRA DAİRESİ

2016/14209 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Özgür Mah., 14857 ada 7 numaralı parsel, 1.132,00 m2 yüzölçümlü "8 adet Dubleks bina" niteliğindeki ana taşınmazın 120/1132 arsa paylı, 2 bağımsız bölüm numaralı dubleks mesken nitelikli taşınmaz bir borç nedeniyle açık artırma suretiyle satılacaktır. Binaya giriş 1656.Sokak'a göre ön cepheden, zemin kat seviyesinden sağlanmaktadır. Meskenin giriş kapısı çelik kapıdır. Bağımsız bölüm mahallen; antre, 3 oda, salon, mutfak, wc, banyo, depo ve terastan müteşekkildir. Bodrum katında fiilen depo bulunmaktadır. Giriş katında fiilen: antre, salon, mutfak ve wc bulunmaktadır. 1.normal katında mahallen: 3 oda, banyo ve teras bulunmaktadır. Teras zemini seramik, duvarları eyliskon cam balkon sistemi ile kapalı, tavanı PVC kaplıdır. Projesine göre 1,20 mt x 3,00 mt ebatındaki balkon, zemin kattan destekleyici konstrüksiyon yapılmak suretiyle tüm cephe hattı boyunca büyütülerek teras oluşturulmuş ve terasın bir kısmıda kapatılmış durumdadır. (Taşınmazın geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır)

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Adresi : Özgür Mah. 1656. Sk. No:30'da bulunan sitede 2 nolu B.Bölüm Batıkent Yenimahalle/ANKARA

Yüzölçümü : 140 m2 ( 11,30 m2 kapalı teras (çıkma) dahil)

Arsa Payı : 120/1132

İmar Durumu :

Kıymeti : 250.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler :

1. Satış Günü : 26/12/2017 günü 12:05 - 12:10 arası

2. Satış Günü : 23/01/2018 günü 12:05 - 12:10 arası

Satış Yeri : 1 Nolu Mezat Salonu - Adalet Sarayı Otoparkı - Sıhhiye MERKEZ / ANKARA

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Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

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2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

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4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

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6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/14209 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

Basın:707742 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de