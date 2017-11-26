T.C. ANKARA 7. İCRA DAİRESİ

2016/23597 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Çankaya İlçe, 18066 Ada, 1 Parsel, ÇAY YOLU-1 Mahalle/Köy, 10 Nolu Bağımsız Bölüm sayılı 95,00m2 net kullanım alanlı, mesken nitelikli taşınmaz satılarak paraya çevrilecektir. Taşınmazın bulunduğu bina kargir ve ayrık nizam tarzında inşa edilmiş ve 25 yıllıktır. Bina zemin + 4 normal katlı, 10 dairelidir. Binanın ön cephesi ve yan cephesi hazır dış cephe sıva üzeri boyalıdır. Daire giriş kapısı ahşap çelik kapıdır. Daire 3 oda, salon, antre, koridor, mutfak, banyo, wc ve balkondan ibarettir. Salon ve odaların zemini ahşap parke kaplama, duvarları alçı sıva üzeri saten boyalıdır. Tavanlar kartonpiyelidir. Odanın balkonu olup zemini seramik kaplamalıdır. Antre ve koridor zemini seramik kaplama, duvarları alçı üzeri saten boyalıdır. İç kapılar cilalı Ahşap kapıdır. Pencereleri PVC doğrama ısıcamlıdır. Mutfak zemini seramik kaplama, Duvarlar tavana kadar boyalıdır. Mermerit tezgah ve çelik evyesi, tezgah altında ve üzerinde laminant dolapları mevcuttur. Banyo zemini seramik kaplama, duvarları tavana kadar seramik kaplamadır. Klozet, seramik lavabo ve duşakabin mevcuttur. WC zemini ve duvarları seramik kaplama, klozet ve lavabosu mevcuttur. Isıtma sistemi kombi kat kaloriferlidir. Daire doğu-batı cephelidir. 5.00 m² yüzölçümlü kapalı balkonu mevcuttur.

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Adresi : Çayyolu Mah. 2799.Cad. Güneş Sitesi 8.Blok No:10 Çankaya / ANKARA

Yüzölçümü : 17.815 m2

Arsa Payı : 2/360

İmar Durumu : 5 katlı konut alanı

Kıymeti : 250.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 17/01/2018 günü 15:00 - 15:10 arası

2. Satış Günü : 14/02/2018 günü 15:00 - 15:10 arası

Satış Yeri : 1 Nolu Mezat Salonu - Adalet Sarayı Otoparkı - Sıhhiye MERKEZ / ANKARA

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Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

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2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

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4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

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6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/23597 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

Basın:709144 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de