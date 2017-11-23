T.C. ANKARA 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2017/525 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Ankara İli, Mamak ilçesi
MAHALLE/KÖY : Demirlibahçe Mahallesi
ADA NO : 2777 ada
PARSEL NO : 5 ( yeni 20 ) parsel
VASFI : Arsa
YÜZÖLÇÜMÜ : 59,90 m2'lik kısım
MALİKİN ADI VE SOYADI : 1-SAFVET SİDAR ( TC NO : 60520148040 )
2-SEVİNÇ ABANOZ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Yukarıda bilgileri verilen taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için dava açılmış olup, tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı, kamulaştırmayı yapan idareye husumet yöneltilmek suretiyle İdari Yargı'da iptal veya Adli Yargı'da maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, bu süre içerisinde dava açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Vakıfbank Ankara Adliyesi Şubesine yatırılacağı ve taşınmaz malın kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesi gereğince ilan olunur.
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