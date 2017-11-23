T.C. ANKARA 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2017/525 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Ankara İli, Mamak ilçesi

MAHALLE/KÖY : Demirlibahçe Mahallesi

ADA NO : 2777 ada

PARSEL NO : 5 ( yeni 20 ) parsel

VASFI : Arsa

YÜZÖLÇÜMÜ : 59,90 m2'lik kısım

MALİKİN ADI VE SOYADI : 1-SAFVET SİDAR ( TC NO : 60520148040 )

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2-SEVİNÇ ABANOZ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Yukarıda bilgileri verilen taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için dava açılmış olup, tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı, kamulaştırmayı yapan idareye husumet yöneltilmek suretiyle İdari Yargı'da iptal veya Adli Yargı'da maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, bu süre içerisinde dava açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Vakıfbank Ankara Adliyesi Şubesine yatırılacağı ve taşınmaz malın kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

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2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesi gereğince ilan olunur.

Basın:706911 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de