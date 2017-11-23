T.C. ANTALYA 15. İCRA DAİRESİ

2016/13068 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Aksu İlçe, 2224 Ada, 8 Parsel, ALTINTAŞ Mahalle/Köy,konu parsel imar planı içinde olduğundan arsa vasfındadır. Düz bir topoğrafik yapıya sahiptir. 2224 Ada, 8 nolu parsel ; Altıntaş Mahallesinde, Kardeş Kentler Caddesinin doğusunda iç kısımda yer almaktadır. Kardeş Kentler Caddesine mesafesi yaklaşık 500mt dir.Parselin batısında Güvenkent Sitesi vardır. Parselin Güvenkent Sitesine mesafesi yaklaşık 200mt dir. Bulunduğu yere elektrik ve su hattı getirilmiştir. 2224 Ada, 8 nolu parselde, Borçlunun 1 / 2 Hissesine : 1978m2 yer isabet etmektedir.

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Adresi : Altıntaş Mahallesinde, Kardeş Kentler Caddesinin doğusunda iç kısımda yer almaktadır. Kardeş Kentler Caddesine mesafesi yaklaşık 500mt dir.

Yüzölçümü : 3.956,00 m2

Arsa Payı : 1/2

İmar Durumu : Dosya İçinde Bulunan Antalya Aksu Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünün 17.02.2017 Tarih ve 149 / E.886 sayılı cevabi yazısında ; Antalya İli, Aksu İlçesi, Altıntaş Mahallesi Tapulamasına Ait, 2224 Ada, 8 parsel ; Çalkaya Belde Belediyesince12.11.1998 gün ve 191 Sayılı Çalkaya Belediye Encümen Kararı ile, 1 / 5000 ve 1 / 1000 ölçekli imar planları yapılmıştır. Ancak imar planının ve parselasyon planının iptal edilmesine ilişkin hazine tarafından dava açılarak, Antalya 1.İdare Mahkemesinin 2003 / 1201 Esas, 2004 / 1531 Kararı ile Danıştay 6.Dairesinin 2005 / 3229 Esas, 2007 / 4560 Kararı ile onanmıştır. Aynı zamanda Antalya 1.İdare Mahkemesinin 2002 / 1864 Esas, 2004 / 458 Kararıyla parselasyon uygulaması ve imar planı iptal edilmiştir. ( iptal edilen planda Altıntaş Mahallesi Tapulamasına Ait, 2224 Ada, 8 parsel 1 / 1000 ölçekli uygulama imar planında ; konut alanı, ayrık nizam, 4 kat, emsal : 0.30 / 1.20 olarak görülmektedir. ) Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 29.08.2013 tarih ve 496 sayılı kararı ile onaylanan ve 3.idari Mahkemesince 10.06.2016 tarih, 2016 / 711 sayılı karar ile iptal edilen 1 / 25000 ölçekli revizyon nazım imar planına göre “kentsel gelişim alanı” olarak görülmekte olup, 1 / 25000 ölçekli revizyon nazım imar planı, 1 / 5000 lik nazım imar planı ve 1 / 1000 ölçekli uygulama imar planı çalışmalarımız devam etmektedir. Denilmektedir. konu parsel üzerinde yapı ve tesis bulunmamaktadır. Parselin üzerinde hububat ekili olduğu görüldü.

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Kıymeti : 989.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR

1. Satış Günü : 18/01/2018 günü 14:30 - 14:35 arası

2. Satış Günü : 15/02/2018 günü 14:30 - 14:35 arası

Satış Yeri : 15. İcra Müdürlüğü Önü - Antalya Adalet Sarayı MURATPAŞA / ANTALYA

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Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

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2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

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4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

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6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/13068 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

Basın:705513 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de