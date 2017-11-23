T.C. ANTALYA 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2017/12 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Çaybaşı Mah. 4698 Ada, 11 Parselde kayıtlı 230,00 m² yüzölçümlü Arsa niteliğindeki taşınmaz üzerindeki şerh ve yükümlülükleri ile birlikte satılacaktır. Parsel Burhanettin Onat Caddesine 110 mt, Değirmenönü Caddesine 60 mt mesafededir. Parsel üzerinde inşai muhtesat bulunmamaktadır. Parsel üzerinde 3 adet Narenciye, 2 adet incir ağacı bulunmaktadır. Bulunduğu bölgede tüm altyapı hizmeti bulunmakta olup, ulaşımı kolaydır.

REKLAM

Adresi : Çaybaşı mah. 1374.Sok.ile 1335.Sokağın kesişimi Muratpaşa/Antalya

Yüzölçümü : 230,00 m2

İmar Durumu : Antalya Muratpaşa Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünün 31/07/2017 gün ve 24620 sayılı cevabi yazısında parselin bulunduğu bölgede Muratpaşa Belediyesi Meclisinin 13/06/2017 tarih ve 573 sayılı kararları ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan notları, plan notu eklentisine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulmama imar planı değişikliği ilan panosunda 20/07/2017 tarihinde askıya çıkarıldığı, eski imar planında parselin batıdan nizam, kat adeti üç(3), TAKS:0,33 KAKS:1,00 olup konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 461.800,00 TL KDV Oranı: %18

REKLAM

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 25/12/2017 günü 16:00 - 16:05 arası

2. Satış Günü : 25/01/2018 günü 16:00 - 16:05 arası

Satış Yeri : Antalya 3.Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonu önü

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

REKLAM

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

REKLAM

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

REKLAM

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/12 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

Basın:706089 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de