T.C. BARTIN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2017/508 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Bartın ili Merkez ilçesi Gerişkatırcı Köyü
ADA NO : 114
PARSEL NO : 151
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 1819,26 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Mustafa Karataş
Ali Osman Karataş
Mehmet Karataş
Hasan Karataş
Zehra Aktaş
Ayşe Koç
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Bartın Organize Sanayi Bölgesi adına Bartın İl Özel İdaresi
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2017/508 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
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