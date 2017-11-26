T.C. BARTIN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2017/466 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Bartın ili Merkez ilçesi Gerişkatırcı Köyü

ADA NO : 114

PARSEL NO : 154

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 5300,01 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Fatma Çiçekbal

Aslan Aktaş

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Bartın Organize Sanayi Bölgesi adına Bartın İl Özel İdaresi

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KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2017/466 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

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