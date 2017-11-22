T.C. DİKİLİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2017/9 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Dikili İlçe, 120 Ada, 1 Parsel, İSMETPAŞA Mahalle/Köy, 11 Nolu Bağımsız Bölüm Dükkan vasıflı taşınmaz ilçe merkezinde ve köşe dükkan konumundadır, Dikili Halk Pazarı, alışveriş merkezleri ve bankaların bulunduğu mevkiiye 100 m mesafededir, taşınmazın denize mesafesi yaklaşık 300 m dir, hali hazırda döşemeci dükkanı olarak kullanılmaktadır, taşınmaz 20 yıllık yapı olup, eski yapı kapsamındadır, dış cephe doğramaları demir, zemin eski tip karo kaplıdır, arka cephede yaklaşık 7 m2 yüzölçümüne sahip wc + depo kısmı bulunmaktadır, dükkan iç kısmı yaklaşık 68,93 m2 olup toplam 75.93 m2 yüzölçümüne sahiptir,taşınmazın 8. Sokağa bakan cephesinde üzeri eternit kaplı sundurma bulunmaktadır, dükkan iç kısmının arka cephesi yaklaşık 2,5 m yüksekliğinde demir profil ile bölünerek asma kat gibi kullanılmaktadır.

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Adresi : İsmetpaşa Mah 8 Sok No:55/A Dikili/İzmir

Yüzölçümü : 236 m2

Arsa Payı : 28/236

İmar Durumu : Taşınmaz onaylı imar planında zemin ticari üst katlar konut amaçlı planlı alanda kalmakta olup, bitişik nizam 3 kattır.

Kıymeti : 417.615,00 TL

KDV Oranı : % 18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 12/01/2018 günü 14:00 - 14:10 arası

2. Satış Günü : 06/02/2018 günü 14:00 - 14:10 arası

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Satış Yeri : DİKİLİ MÜZAYEDE SALONU -

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

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2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/9 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.16/11/2017

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(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

Basın:705732 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de