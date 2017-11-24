T.C. ERGANİ İCRA DAİRESİ

2016/20 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Diyarbakır İli, Ergani İlçesi, Adnan Menderes Mahallesi (Kıralan) Dink mevkii 572 Parselde kayıtlı Yenişehir Sitesi 2. Edap D-Blok Bodrum üzeri Zemin +7=8 katlı 4 daire üzeri yapılı bulunan betorname karkas binada 3. Kat 14 nolu bağımsız bölümde kayıtlı 3 oda, salon, giriş holü, mutfak, tuvalet, banyo ve iki balkondan oluştuğu, dairenin 3 oda ve salonun kuru zemini laminant parke, diğer kısımların ıslak zemini seramik kaplama, banyo tuvalet ve mutfağın duvarları boydan boya fayans kaplamalı olup, mutfak ve banyo dolapları mobilyadan oluşmaktadır, iç kapı ve kasaları Amerikan panel, pencereler pvc ve çift ısı camlıdır. Dairenin boya ve badanası, elektrik ve sıhhi tesisatı mevcut, bina asansörlü ve kaloriferlidir. Yapı olarak belediyenin tüm alt ve üst yapı hizmetlerinden faydalanmakta olup, dairenin yüzölçümü 160 m2 dir.

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Kıymeti : 110.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Dosyada Mevcuttur.

1. Satış Günü : 03/01/2018 günü 14:30 - 14:35 arası

2. Satış Günü : 05/02/2018 günü 14:30 - 14:35 arası

Satış Yeri : Ergani Hükümet Konağı, 1. kat, Ergani icra dairesi -

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Diyarbakır İli, Ergani İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 1040 Ada, 13 Parselde kayıtlı bodrum üzeri Zemin +7=8 katlı 4 daire üzerine inşa edilen 5. Kat 23 nolu bağımsız bölümde kayıtlı 3 oda, salon, giriş holü, mutfak tuvalet, banyo ve iki balkondan oluştuğu görüldü. Dairenin 3 oda ve salonunun kuru zemini laminant parkedir. Diğer kısımların ıslak zemini seramik kaplama, banyo, tuvalet ve mutfağın duvarları boydan boya fayans kaplamadır. Pencereler pvc ve çift ısı camlıdır. Dış giriş kapısı ve kasası çelik kapıdır. Dairenin boya ve badanası, elektrik ve sıhhi tesisatı mevcuttur. Bina asansörlü ve kaloriferli olup, yapı olarak IV sınıf A grubu yapılar sınıfına girmekte olup, belediyenin tüm alt ve üst yapı hizmetlerinden faydalanmakta olup, yüzölçümü 165 m2 dir.

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Kıymeti : 100.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Dosyada Mevcuttur.

1. Satış Günü : 03/01/2018 günü 14:40 - 14:45 arası

2. Satış Günü : 05/02/2018 günü 14:40 - 14:45 arası

Satış Yeri : Ergani Hükümet Konağı, 1. kat, Ergani icra dairesi -

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Diyarbakır İli, Ergani İlçesi, İsmet Paşa Mahallesi, Bagür mevkii, 322 Ada, 26 Parselde kayıtlı B-Blok Bodrum üzeri Zemin +7=8 katlı 4 daire üzeri 5. Kat 24 nolu bağımsız bölümde kayıtlı 3 oda, salon, giriş holü, mutfak, tuvalet, banyo ve iki balkondan oluştuğu, Dairenin 3 oda ve salonunun kuru zemini laminant parkedir. Diğer kısımların ıslak zemini seramik kaplama, bano , tuvalet ve mutfağın duvarları boydan boya fayans kaplamadır. Mutfak ve banyo dolapları mobilyadan, iç kapı kasaları Amerikan panel kapıdan yapılmıştır. Pencereler pvc ve çift ısı camlıdır. Dış giriş kapısı ve kasası çelik kapıdır. Dairenin boya ve badanası, elektrik ve sıhhi tesisatı mevcuttur. Bina asansörlü ve kaloriferlidir. Yapı olarak IV sınıf A grubu yapılar sınıfına girmekte olup, belediyenin tüm alt ve üst yapı hizmetlerinden faydalanmakta olup, yüzölçümü 150 m2 dir.

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Kıymeti : 100.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Dosyada Mevcuttur.

1. Satış Günü : 03/01/2018 günü 14:50 - 14:55 arası

2. Satış Günü : 05/02/2018 günü 14:50 - 14:55 arası

Satış Yeri : Ergani Hükümet Konağı 1. kat, Ergani icra dairesi -

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Diyarbakır İli, Ergani İlçesi, Kemertaş Mahallesi, Küme Evleri mevkii, 26 Ada, 8 Parselde kayıtlı 1.kat, 2 nolu bağımsız bölümde kayıtlı birinci kat meskenin 3 oda, giriş holü ve mutfaktan ibaret olduğu görüldü. Meskenin banyo ve tuvalet mahalleri birlikte kullanılmakta olup, dışarıda zemin katın damında bulunmaktadır. Islak ve kuru zeminler seramik olup, mutfağın duvarları boydan boya fayanslı ve mutfak dolaplıdır. Meskenin boya, badanası, elektrik ve sıhhi tesisatı mevcuttur. Kapılar ahşap doğrama, pencereler ahşap doğrama ve demir korkulukludur. Dış kapı demir doğrama olup, meskenin elektrik ve sıhhi tesisatı mevcuttur. Meskennin belediye imar planı içerisende kalmakta olup, yapı 3 sınıf A grubu yapılar sınıfına girmekte olup, yüzölçümü 100 m2 dir.

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Kıymeti : 40.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Dosyasında Mevcuttur.

1. Satış Günü : 03/01/2018 günü 15:00 - 15:05 arası

2. Satış Günü : 05/02/2018 günü 15:00 - 15:05 arası

Satış Yeri : Ergani hükümet konağı, 1. kat, Ergani icra dairesi -

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

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2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

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4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

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6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/20 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

Basın:707732 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de