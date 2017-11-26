T.C. GAZİOSMANPAŞA 1. İCRA DAİRESİ

2017/1257 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Gaziosmanpaşa İlçe, 2781 Ada, 18 Parsel, SARIGÖL Mahalle/Köy, 1 Nolu Bağımsız Bölüm Dubleks daire nitelikli taşınmaz, (İdari adresi) Sarıgöl Mahallesi, Orta Sokak, No: 6/1 adresinde bulunmaktadır. Taşınmazın bünyesinde bulunduğu bina; 2 bodrum kat +zemin kat + 3 normal kat olmak üzere toplam 6 katlıdır. Bina girişi kuzey cepheden ve zemin kattan projelendirilmiştir. Giriş holü zemini, merdiven basamakları ve kat sahanlıkları mermer kaplanmış, merdivenkovası duvarı alçı astar üzeri plastik ve yağlı boya kaplamalı, bina giriş kapısı çelik malzemeden imal edilmiş, dış cephesi dekoratif dış cephe kaplaması ile kaplanmıştır. Yapıda asansör bulunmamakta olup ısınma sistemi doğalgaz yakıtlı kombili kalorifer tesisatıdır. Bölgede 5-6 katlı konut nitelikli yapılaşma yaygın olup kamu hizmetlerinden tam olarak istifade edilmektedir. Değerleme konusu taşınmaz, 1. bodrum katta 1 nolu bağımsız bölümdür. Yaklaşık brüt 61 m2 büyüklüğündeki üst katında 1 adet oda, yatak nişli 1 adet salon, antre, mutfak, banyo ve tuvalet; yaklaşık brüt 61 m2 büyüklüğündeki alt katında 2 adet oda, salon, antre, banyo ve tuvalet bulunan dubleks daire toplam alan olarak, yaklaşık 122 m2 brüt alanlıdır. Taşınmazda zeminler; salon ve odalarda laminat parke, mutfak, antre, banyo ve tuvalet seramik kaplamadır. Duvarları saten alçı üzeri plastik boyalı olan taşınmazın banyo duvarları seramik kaplıdır. Mutfakta ahşap mutfak dolapları mevcut olup tezgâh mermerdir. Taşınmazın giriş kapısı çelik, iç kapıları ahşap panel kapı, pencereleri PVC mamuldendir. Isınması doğalgaz yakıtlı kombi ile sağlanmaktadır.

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Adresi : Sarıgöl Mahallesi, Orta Sokak, No: 6/1 Gaziosmanpaşa / İSTANBUL

Yüzölçümü : 119 m2

Arsa Payı : 3/16

İmar Durumu :TEM güneyi revizyon imar planında konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 225.700,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Otopark bedeline ilişkin taahhütname bulunmaktadır.

Yönetim Planı: 15/11/2009

1. Satış Günü : 09/01/2018 günü 11:00 - 11:10 arası

2. Satış Günü : 06/02/2018 günü 11:00 - 11:10 arası

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Satış Yeri : GAZİOSMANPAŞA 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

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Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

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2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

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4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

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6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/1257 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

Basın:709348 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de