T.C. GEBZE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2017/448 Esas

Davacı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı vekili tarafından açılmış olan bedel tespiti davasında;

Aşağıda yazılı taşınmazların Kamulaştırma Kanunu Hükümlerine göre Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı lehine kamulaştırıldığından ilgili taşınmazların daimi irtifak bedelinin tespiti ile acele el koyma kararının verilmesi davası açılmıştır.

İLİ : KOCAELİ

İLÇESİ : GEBZE

KÖYÜ : SULTANORHAN

Dosya No Malik Adı ve Soyadı Ada No Parsel No Kamulaştırılan Alan Hisse

2017/448E. MECİT EKİNCİ 75 84 Tamamı 106/29797

1- 2942 s. Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 s.Yasa ile değişik 10. maddesi gereğince;

a)Kamulaştırılacak taşınmaz malın tapuda Kocaeli ili, Gebze ilçesi, Sultanorhan Mahalle, 75 ada, 84 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasının kararlaştırıldığı,

b)Taşınmazın Malikinin MECİT EKİNCİ olduğu,

c)Kamulaştırmayı yapan idarenin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı olduğu,

d)Bu tensip zaptının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri,

e)Açılacak davalarda husumetin Davacı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yöneltileceği,

f)30 günlük dava açma süresi içerisinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,

g)Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıflar Bankası Gebze Şubesine yatırılacağı,

h)Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği yönünde meşruhat içeren tutanak düzenlenerek davalılara tebliğine,

Keyfiyet 2942 sayılı yasanın (Değişik 4650) 27. maddesi uyarınca duyurulur.

