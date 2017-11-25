T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ

2016/6838 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Taşınmaz İstanbul İli Fatih İlçesi-Kocadede Mahallesi, Tapuda 1370 ada 65 parsel sayılı,kat irtifakı olan, “arsa"ana taşınmaz nitelikli ana gayrimenkülde 18/100 arsa paylı, Mahallinde ise Atikale Mahallesi Beyceğiz Sokaktan 26-28 dış kapı numaralı BK+ZK+2Normal Katlı (ÇAP) Betonarme Karkas binanın bodrum katında 1 nolu bağımsız bölüm olarak konumlanmıştır. Fatih Tapu Müdürlüğü arşivinde bulunan projesi üzerinden yapılan incelemede; taşınmazın bulunduğu Bodrum Kat+Zemin Kat+2 Normal Kat + çatı piyesinden ibaret betonarme karkas binanın yaklaşık 2 yıllık bina olduğu ve depremden sonra inşaa edilmiş olduğu görülmüştür. Binanın girişinin zemin kattan yapıldığı, her katta bir adet dairenin yer aldığı tespit edilmiştir.

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Değerleme konusu bağımsız bölüm ise; ana gayrimenkulun 1.bodrum katında yer almaktadır. Keşif tarihinde dairenin kapalı olması sebebi ile içerisi görülememiş olup değerleme proje üzerinden ve dışarıdan yapılmıştır.Aynı zamanda dava konusu taşınmazın Beyceğiz Sokağa cepheli pencerelerinin olması sebebi ile dışarıdan bakıldığında da görünen hacimlerde dairede kullanılan malzemelerin itiraza konu raporda belirtilen malzeme ile örtüştüğü gözIcmlenmiştir.Tastikli projesinde 1.bodrum katta bulunan kıymet takdirine konu taşınmazın salon +2 yatak odası+ banyo+mutfak mahallerinden oluştuğu, daire pencerelerinin parapetinin yol kotunda olup kısmen aydınlanma sağlandığı gözlemlenmiştir. Mevcut dairenin toplam brüt 88 m2, net 79 m2 alana sahip olduğu tespit edilmiştir.

Arsa Payı : 18/100

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İmar Durumu : Fatih Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 30/12/2016 tarih E.9685 sayılı yazısında; Fatih İlçesi-Kocadede Mahallesi, 1370 ada 65 parsel sayılı yerin 04.10.2012 tasdik tarihli Fatih İlçesi (Tarihi Yanmada) Kentsel, Tarihi,

Kentsel Arkeolojik, 1 derece Arkeolojik Sit alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında 3.Derece Koruma Bölgesinde H:9.50 metre irtifada Konut Alanında kalıp, yola terkinin bulunduğu belirtilmektedir..

Kıymeti : 250.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: (AT 6306 KANUN GEREĞİNCE RİSKLİ YAPIDIR)

1. Satış Günü : 20/02/2018 günü 15:50 - 16:00 arası

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2. Satış Günü : 23/03/2018 günü 15:50 - 16:00 arası

Satış Yeri : İSTANBUL 10.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MEZAT SALONU

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Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

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2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesini İstanbul 10.İcra Müdürlüğü T. Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı hesabımıza T.C kimlik ve dosya numarası yazılarakyatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanları Müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

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3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

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5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- İİK.127.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/6838 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

Basın:708797 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de