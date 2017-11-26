T.C. İSTANBUL 29. İCRA DAİRESİ

2016/36553 ESAS

İLAMSIZ TAKİPLERDE ÖDEME EMRİNİN

İLANEN TEBLİĞİ

ALACAKLI :LEGAL INDEPENDENCE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD

ŞTİ,

VEKİLİ : Av. Gizem Köstem Vınuales Lopez

Gülbahar Mah.Cemal Sahir Sok.Urfalı İş Hanı No.10/1

Mecidiyeköy Şişli / İSTANBUL

BORÇLU : OSMAN SADİ ALPAY, 12820011432 TC Nolu, Mehmet

Cevri - Ayşe oğlu/kızı, 26/06/1957 D.Tarihli

REKLAM

Atatürk Mah. Yunus Emre Cad. 2/ Gülağaç 68900 Gülağaç /

AKSARAY

BORÇ MİKTARI : 251.158,24 TL ( Faiz ve masraflar hariç)

İş bu ödeme emrinin ilanen tebliğinden itibaren yukarıda yazılı borcu masraflarını kanunen 7 günlük ödeme süresine 15 ilavesi ile toplam 22 gün içerisinde ödemeniz (teminat vermeniz) borcun tamamına veya alacaklının takibat icrası hakkına dair bir itirazınız varsa senet altındaki imza size ait değil ise yine bu 22 günlük süre içerisinde ayrıca ve açıkça bildirmeniz aksi halde icra takibinde bu senedin sizden sadır sayılacağı imzayı reddettiğiniz takdirde icra mahkemesi önünde yapılacak duruşmada hazır bulunmanız buna uymazsanız bu itirazınızın muvakkaten kaldırılacağı senet veya borca itirazınızı yazılı veya sözlü olarak icra dairesine 22 gün içerisinde bildirmediğiniz takdirde ve aynı süre içerisinde 74. Maddeye göre mal beyanında bulunmanız, bulunmazsanız hapisle tazyik olacağınız mal beyanında bulunmaz veya hakikate aykırı beyanda bulunursanız ayrıca hapisle cezalandırılacağınız borç ödemez veya itiraz edilmez ise, cebri icraya devam edileceği ihtar ve ilanın tebliğ olunur.

REKLAM

İcra Dairesi Hesap Bilgileri

Banka Adı : T. Vakıflar Bankası T.A.O.

Iban No : TR840001500158007279989856

Vergi Dairesi Adı / No: Şişli Vergi Dairesi - 8140031594

Basın:709294 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de