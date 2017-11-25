T.C. İSTANBUL ANADOLU 13. İCRA DAİRESİ

2017/817 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

Özellikleri : Satılmasına karar verilen taşınmaz İstanbul İli, Kadıköy İlçesi , 864 Ada, 147 Parsel, GÖZTEPE Mahallesi 8 Nolu Bağımsız Bölümün tamamıdır. Taşınmaz üzerinde 1 adet betonarme bina bulunan ana taşınmaz olduğu anlaşılmıştır. Taşınmazın bulunduğu bölge yoğun konut amaçlı binaların bulunduğu bir bölgedir. Teknik altyapıları tamamlanmış ve kamu hizmetlerinden istifadesi mevcuttur. Belediye otobüsü ve minibüs gibi toplu taşıma araçlarıyla ulaşım imkanı vardır. Bölge sosyal açıdan orta ve üstü gelir düzeyine sahip insanların ikamet ettiği bir yerleşim yeridir. Söz konusu parselin kuzey doğu cephesinden geçen Evsen sokaktan yaklaşık 90m. Batı istikametine gidildiğinde Mustafa Mahzarbey sokağa, bu sokaktan yaklaşık 270m. kuzey

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istikametine gidildiğinde Fahrettin Kerim Gökay caddesine, bu caddeden yaklaşık 1900m. batı istikametine gidildiğinde Söğütlüçeşme köprülü kavaşağı yolu ile O1 yoluna ulaşılmaktadır. Söz konusu ana taşınmazın üzerinde kurulu bulunan betonarme karkas bina ile ilgili Kadıköy tapu müdürlüğü arşivinden yapılan araştırma sonucu, binanın kat irtifakına esas mimari projesinin 02.04.2015 tarih ve 2252943 sayı ile onaylandığı, Kadıköy belediyesi imar arşivinden yapılan araştırmada yapı ruhsatlımı 08.05.2015 tarih ve 248-15 sayı ile verildiği görülmüştür. Binanın yapı kullanma izin belgesi henüz alınmamış olup, iş bitirme belgesi 28.10.2016 tarihinde onaylanmıştır. Yapı ruhsatına göre binanın emsal dahili inşaat alanı 15 adet daire ve ortak alan dahil olarak 2.027,00m2 şeklinde işlenmiştir. Yapı ruhsatına göre bina, 1 yol altı ve 8 yol üstü olmak üzere toplam 9+ÇAK katlıdır. Yapı sımfı IV-Adır. Projesine göre binanın bodrum katında; kapalı otopark, sığınak, jeneratör odası, su deposu ve wcler, zemin katında; bina ana girişi, 1 adet daire ve kapıcı dairesi ve diğer normal katlarda her katta 2 adet daire bulunmaktadır. 8. normal kattaki daireler çatı dubleksi şeklindedir. Keşif tarihinde yerinde yapılan incelemede binanın projesine uygun olduğu görülmüştür. Bina ana giriş kapısı çelik profilli camlı kapıdır. Bina içi merdiven ve sahanlık zeminleri mermer kaplı olup korkuluk alüminyumdur. Binada 1 adet asansör mevcuttur. Binada görevli yoktur. Binanın dış cephe izolasyonu yapılmıştır. Binanın sağ yan cephesinden rampa ile kapalı otoparka inilmektedir. Otopark girişinde uzaktan kumandalı pvc panjur sistemli kapı bulunmaktadır. Bina yaklaşık 1 yaşındadır. Onaylı mimari projesinden alınan bilgiye göre 8 nolu bağımsız bölümde; salon, 2 oda, mutfak, banyo, giriş holü, hol ve 1 adet büyük balkon mekanlarından oluşmaktadır. 8 nolu bağımsız bölümün net alanı projesine göre; 66.90m2+8.98m2 balkon ve brüt alanı yaklaşık 90.00m2 hesaplanmaktadır. Mevcutta ise dairenin büyük balkon alanının oda haline getirildiği görülmüştür. Dolayısıyla daire; 3 oda, salon, mutfak, banyo, giriş holü ve hol mekanlarından oluşmaktadır. Mevcuttaki dairenin net alanı; 75.88m2 olmaktadır. Dairenin ana giriş kapısı ahşap kaplamalı çelik kapıdır. Oda zeminleri lamine parke ve ıslak zeminler seramiktir. Mutfak dolapları laminat ve tezgah mermerittir. Banyoda duş alanı ve kabini, dolaplı lavabo ve klozet mevcuttur. Banyo duvarları tavana kadar fayans kaplıdır. Duvarlar saten boyalıdır. Daire içi kapıları lake kaplamalı panel kapılardır. Pencereler pvc profilli camdır. Yangın holü çıkışı, oda haline getirilmiş büyük balkondan yapılmaktadır. Dairenin ısınma ve sıcak su ihtiyacı doğalgazlı kombi kalorifer sistemi ile sağlanmaktadır.

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Adresi : Göztepe Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Evsen sokak No: 10 Yaprak Apartmanı Kat: 4 D: 8 Kadıköy / İSTANBUL

Yüzölçümü : 540,32 m2

Arsa Payı : 44/640

İmar Durumu : Kadıköy Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22.08.2017 tarihli imar durumuna istinaden; Kadıköy İlçesi, Göztepe Mahallesi, 112 pafta, 864 ada, 147 parsel sayılı taşınmazın 1/1000 ölçekli 11.05.2006 T.T.'li Uygulama İmar Planı, Plan Notu Tadilatların ve Lejandı Değişkliklerine ve 21.02.2017 T.T.'li Kadıköy Merkez E-5 otoyolu ara bölgesi Uygulama İmar Planında Donatı alanları Dışında Yençok: 15 kat Sınırlamasına İlişkin İmar Planı Plan Notu ve Lejandı Değişkliklerine göre; Yençok: 15 kat, TAKSmax:0.35, KAKSmax:2.07, AYRIK nizam ve KONUT ALANI nda kaldığı.” anlaşılmıştır. Kadıköy belediyesi resmi internet sitesinden alınan bilgiye göre, 2017 yılı emlak vergisine esas sokak rayiç değerinin Evsen sokak için 4.036,39TL/m2 olduğu öğrenilmiştir.

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Kıymeti : 810.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler: Tüm takyidat ve mükellefiyetler tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 16/01/2018 günü 13:30 - 13:40 arası

2. Satış Günü : 16/02/2018 günü 13:30 - 13:40 arası

Satış Yeri : Mezat Salonu - İstanbul Anadolu Adalet Sarayı A Blok -2. Kat KARTAL / İSTANBUL

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

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2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

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4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. İş bu satış ilanı tapuda adı geçen ilgililere tebliğ imkansızlığı durumunda ilanen tebliğ yerine kaim sayılacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

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6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/817 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

Basın:708878 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de