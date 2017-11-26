T.C. İSTANBUL ANADOLU 13. İCRA DAİRESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2017/17848 ESAS

Müdürlüğümüzün yukarıda numarası yazılı, Alacaklısı Osman EKŞİ 47638***30 Borçlusu Refia Banu KÜÇÜKKÖYLÜ 5532***36 olan, 47.567,61TL alacak bedelli takip dosyasında, borçlu Refia Banu KÜÇÜKKÖYLÜ'e tebligat yapılamamış, ilgilinin adres kayıt sisteminde adresi bulunamış, sistemde kayıtlı başkaca adresi de bulunamamış olup, zabıta araştırması neticesinde adresine ulaşılamadığından, ödeme emrinin Borçlu Refia Banu KÜÇÜKKÖYLÜ 'e ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

İşbu ilanın gazetede yayınlaması tarihinden itibaren yukarıda yazılı borç ve masraflarını kanuni 7 günlük süreye 15 gün ilavesi ile 22 gün içinde ödemeniz (teminatı vermeniz), borcun tamamına veya bir kısmına veya alacaklının takibat icrası hakkına dair bir itirazınız varsa, senet altındaki imza size ait değilse yine bu 22 gün içinde ayrıca ve açıkça bildirmeniz, aksi halde icra takibinde bu senedin sizden sadır olmuş sayılacağı, imzayı reddettiğiniz takdirde merci önünde yapılacak duruşmada hazır bulunmanız, buna uymazsanız vaki itirazınız muvakkaten kaldırılacağı senet veya borca itirazınızı yazılı veya sözlü olarak icra dairesine 22 gün içinde bildirmediğiniz takdirde aynı müddet içinde 74 madde gereğince mal beyanında bulunmanız, aksi halde hapisle tazyik olunacağınız, hiç mal beyanında bulunmaz veya hakikate aykırı beyanda bulunursanız hapisle cezalandırılacağınız, borç ödenmez veya itiraz edilmezse cebri icraya devam edileceği, ilanen tebliğ olunur.

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