T.C. İSTANBUL ANADOLU 22. İCRA DAİRESİ

2016/692 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul ili, Sancaktepe ilçesi, Emek mahallesi, Fatih caddesi, Ihlamur sokağı No:6 adresinde bulunan ve tapuda 4/1 pafta, 1136 sayılı parselde kayıtlı 139,94 m² alanlı arsa üzerinde inşa edilmiş Bodrum + Zemin + 3 normal kattan oluşan toplam 5 katlı, kat irtifaklı binanın (Isı Apartmanı) 19/100 Arsa paylı 1. kat 3 nolu dairedir. Taşınmazın yakın çevresinde aynı özelliklere sahip yapılar olduğu gözlenmiş olup, sağ bitişiğindeki yapınında yeni yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu bölgede kentsel dönüşüm kapsamında yapılaşmalar olduğu görülmektedir. Taşınmaz; Belediye ve diğer kamu kurumlarının altyapı hizmetlerinden yararlanmakta olup toplu taşıma duraklarına, Eğitim, Sağlık; İbadet ve Alışveriş merkezlerine normal mesafededir. Girişi Ihlamur sokaktan ve zemin kattan olan 6 kapı nolu ISI apartmanı isimli Ana bina; betonarme karkas ve bitişik nizam inşaat sistemiyle yapılmış olup Bodrum + Zemin + 3 normal kattan meydana gelmektedir. Binanın dış cephesi Akrilik boyalı, Giriş kapısı demir kapı, merdiven basamak ve sahanlıkları mermer, duvarları plastik boyalıdır. Zemin kata merdivenle çıkılmakta olup yüksek giriş özelliğindendir. Binada, elektrik - su - doğalgaz (kombili) bulunmaktadır. Binada her katta bir daire olup toplam 5 bağımsız bölüm bulunmakta olup yapının 9 yaşında olduğu anlaşılmaktadır. Mesken olarak kullanılan daire; kombili-kaloriferli olup Antre+ Koridor + mutfak + banyo + WC + salon + 3 oda + 2 balkon'dan meydana gelmekte ve brüt 92 m² alana sahiptir. Antre, koridor, Mutfak ve ıslak alanların zeminleri seramik kaplı olup duvarları plastik boyalıdır. Banyo ve WC duvarları fayans kaplı olup banyoda duşa kabin mevcuttur. Salonve odaların zeminleri laminant parke döşeli, Duvarları plastik boyalı, tavanların kenarları alçıpan kaplı, mutfak tezgahı granit olup PVC kaplamalı dolaplar vardır. Daire giriş kapısı ahşap görünümlü çelik kapı olup iç kapılar amerikan panel kapıdır. Pencereler PVC doğramalıdır. Mutfaktanve oturma odasından açılan etrafı PVC doğramalı camekanlı iki balkon bulunmaktadır. Dairede kullanılan malzemeler normal kalitede olduğu görülmüştür. Taşınmazın kıymet takdiri İstanbul Anadolu 10. İcra hukuk mahkemesi 2016/496 Esas sayılı dosyasından yapılmıştır.

REKLAM

Adresi : Emek Mahallesi Fatih Caddesi Ihlamur Sokak No:6 Isı Apartmanı 1. Kat D:3 Sancaktepe/İstanbul

Yüzölçümü : 139,94 m²

Arsa Payı : 19/100

İmar Durumu : Sancaktepe ilçesi, Sarıgazi mahallesi 1136 parsel sayılı taşınmazın 15.02. 2010 T.T'li 1/1000 ölçekli Sancaktepe Uygulama İmar planında, Kısmen TAKS:0.40, KAKS:0.90, H:4 kat yükseklikte konut alanında, Kısmende yolda kalmakta olduğu anlaşılmaktadır.

Kıymeti : 355.000,00 TL

KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf

Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydndaki Gibidir.

REKLAM

1. Satış Günü : 08/01/2018 günü 14:20 - 14:30 arası

2. Satış Günü : 08/02/2018 günü 14:20 - 14:30 arası

Satış Yeri : Mezat Salonu - İstanbul Anadolu Adalet Sarayı KARTAL / İSTANBUL

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SATIŞ ŞARTLARI :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

REKLAM

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

REKLAM

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

REKLAM

6- İş bu gazete ilanının tapu kaydında hak ve alacakları olan ve tebligat yapılamayan tüm ilgililere İİK. 127. madde gereği tebliğ yerine kaim olacağı ihtar olunur.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/692 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

Basın:707478 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de